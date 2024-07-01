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Законодательство РК

В Казахстане изменятся границы Атырауской области

В Казахстане изменятся границы Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 11:28 Фото: primerminister.kz
Подготовлено постановление правительства РК "Об изменении границ Атырауской области", сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3954015,300 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Границы Атырауской области обозначены следующим образом:

  • северная граница Атырауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Западно Казахстанской области;
  • восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
  • южная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Мангистауской области;
  • юго-западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море;
  • западная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе.

Акимату Атырауской области предписано принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июля.

Ранее сообщалось, что изменены границы Мангистауской области.

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