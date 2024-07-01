В Казахстане изменятся границы Атырауской области

"Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3954015,300 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.