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ФК "Астана" отрывается от преследователей в чемпионате КПЛ-2023

Футбол Лидер КПЛ Фото: Instagram/fca.astana
Действующий чемпион Казахстана по футболу, команда "Астана", упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице чемпионата Премьер-лиги, переиграв накануне павлодарский "Аксу" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Столичный коллектив одержал очередную выездную победу в рамках перенесенного матча 15-го тура КПЛ-2023, обыграв павлодарскую дружину. Единственный гол на 74-й минуте поединка забил Тимур Досмагамбетов. 


Тем самым подопечные Григория Бабаяна единолично возглавили турнирную таблицу казахстанского первенства, набрав 28 очков после 12 игр.

Однако стоит отметить, что столичные футболисты по сравнению с другими клубами сыграли на два матча больше. Это связано с тем, что "Астане" скоро выступать в предварительных играх Лиги чемпионов УЕФА. Профессиональная футбольная лига Казахстана разрешила "астанчанам" предварительно отыграть некоторые встречи.

По календарю КПЛ-2023 следующие игры пройдут в ближайшие выходные. Центральный матч 11-го тура состоится 28 мая в Петропавловске, где местный "Кызылжар" принимает "Ордабасы". Обе команды входят в тройку лидеров чемпионата страны. 

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Куандык Шынасилов
Астана
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