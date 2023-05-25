В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов

Фото: Zakon.kz

Приказом министра информации и общественного развития от 18 мая 2023 года внесены изменения в прежний приказ "Об определении количества обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", сообщает Zakon.kz.

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