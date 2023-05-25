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В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов

В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов Фото: Zakon.kz
Приказом министра информации и общественного развития от 18 мая 2023 года внесены изменения в прежний приказ "Об определении количества обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", сообщает Zakon.kz.

"Определить 17 обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", – говорится в документе.

Ранее в этот список входили 15 обязательных телеканалов:

  • "QAZAQSTAN"
  • "Хабар"
  • "Хабар 24"
  • "BALAPAN"
  • "ABAI TV"
  • "QAZSPORT"
  • "Kazakh TV"
  • "МИР"
  • "Астана"
  • "Almaty"
  • "Первый канал Евразия"
  • "КТК"
  • "31 канал"
  • "Седьмой канал"
  • "El arna".

Какие именно добавлены телеканалы, не сообщается.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2023 года.

В июле прошлого года в перечень для бесплатного вещания добавили два новых канала (Kazakh TV и Almaty), а два убрали (НТК и СТВ).

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