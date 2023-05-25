В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
Фото: Zakon.kz
Приказом министра информации и общественного развития от 18 мая 2023 года внесены изменения в прежний приказ "Об определении количества обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", сообщает Zakon.kz.
"Определить 17 обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", – говорится в документе.
Ранее в этот список входили 15 обязательных телеканалов:
- "QAZAQSTAN"
- "Хабар"
- "Хабар 24"
- "BALAPAN"
- "ABAI TV"
- "QAZSPORT"
- "Kazakh TV"
- "МИР"
- "Астана"
- "Almaty"
- "Первый канал Евразия"
- "КТК"
- "31 канал"
- "Седьмой канал"
- "El arna".
Какие именно добавлены телеканалы, не сообщается.
Приказ вводится в действие с 4 июня 2023 года.
В июле прошлого года в перечень для бесплатного вещания добавили два новых канала (Kazakh TV и Almaty), а два убрали (НТК и СТВ).
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