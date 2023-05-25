Семья и школа – партнеры в воспитании: в Акмолинской области уделяют внимание семейным ценностям

Одним из условий, необходимых для социального развития детей, является взаимодействие школы с родителями. Корреспондент Zakon.kz изучил работу в регионе.

В Акмолинской области вопрос включения семьи в образовательное пространство школы очень актуален. Процесс взаимодействия семьи и школы – это совместная работа по согласованию целей, форм и методов семейного и школьного воспитания. Ценностная основа такого взаимодействия – создание условий для успешной самореализации ребенка, его личностного роста, формирования мотивации к учению, сохранения физического и психического здоровья, социальной адаптации.

Также сотрудничество семьи и школы направлено на гармонизацию взаимоотношений между педагогами, учащимися и родителями, своевременное выявление проблем семейного воспитания, упреждение семейного неблагополучия и эффективную социально-педагогическую и психологическую поддержку семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей.

Для формирования бережного отношения к семейным традициям и реликвиям, расширения знаний о семейных ценностях, правилах взаимоотношений в общеобразовательной школе №1 г. Есиль прошел районный семинар по воспитательной работе "Взаимодействие семьи и школы", на котором говорили, как семейные ценности и принципы влияют на формирование ребенка и его отношение к миру.

Дети, родители, педагоги – члены одного школьного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения которых зависит от характера их взаимодействия. Для того, чтобы обеспечить успешность воспитания детей, необходимо организовать сотрудничество педагогов, детей и родителей. Для эффективной совместной работы необходимо доверительное отношение родителей к нему. Учащиеся проводят в школе достаточно много времени, и родителю важно знать, что все происходящее с его ребенком в это время находится под контролем профессионала, которому он доверяет.

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Светлана Яросевич, контакт между учителем и родителями возможен тогда, когда и те, и другие осознают, что у них общая цель – хорошее воспитание и образование детей, которую можно достичь только общими усилиями.

"Школа и семья должны из состояния "сосуществования" перейти к теснейшему сотрудничеству. Постоянный дружеский контакт семьи и школы – это залог достижения успеха в воспитании подрастающего поколения. Укрепление взаимосвязи семьи и школы на сегодняшний день является одной их важных проблем воспитания. В этом сотрудничестве школа выступает ведущей организацией и руководящей силой", – сказала Светлана Яросевич.

Также Светлана Игоревна показала мастер-класс "Мы за единство", в ходе которого прошла акция "Символ единения семьи и школы" – повязывание ленточек с пожеланиями для родителей, детей и педагогов от участников семинара на специально оборудованном стенде "Семья и школа".

Учитель истории Ольга Сумина показала на примере практического родительского собрания, какие формы и методы используются при взаимодействии с родительской общественностью.

"Эта работа позволяет нам лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, развить его способности, преодолеть негативное в поведении. Поэтому в работе мы стараемся взаимодействовать, чтобы устанавливать контакты с семьей. Основная форма работы с родителями, где решаются проблемы жизни класса, – родительские собрания, где огромное значение для взаимодействия имеет стиль общения. Стараемся действовать на укрепление и повышение авторитета родителей. Нравоучительный, назидательный, категоричный тон неприемлем в работе с родителями, единственно правильная норма взаимоотношений – взаимное уважение. Тогда сильной стороной взаимодействия становится обмен опытом, совет и совместное обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе стороны", – подчеркнула Ольга Сумина.

Педагоги-психологи Айнур Ештаева и Жангуль Мукушева провели тренинг-практикум "Семья-ребенок-школа", где участники семинара пришли к выводу, что взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы пребывания ребенка в школе. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь очень часто именно в школе у ребенка появляется шанс для самовыражения, проявления своих талантов.

Именно от взаимоотношений между классным руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание ребенка. Цель педагогического взаимодействия семьи и школы – создание условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребенка, для развития его индивидуальности.

Одна из активных участниц семинара, мама школьника Ольга Саяхова, благодарит отдел образования Есильского района за проведение подобных мероприятий в регионе. Ведь внимание и совместная работа идут во благо развития детей.

В районе ежегодно проводится ряд мероприятий на укрепление семейных ценностей, особенно взаимодействия семьи и школы. Ведь именно слаженная совместная деятельность стольких людей позволит детям по окончании школы не просто стать частью современного общества, но и занять в нем достойное место. Став взрослыми и создав свои семьи, они смогут воспитать своих детей в любви и уважительном отношении ко всем участникам воспитательного процесса.