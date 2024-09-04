Проект "Школа отцов" реализуют в Жетысуской области для укрепления семейных ценностей

В рамках проекта планируется создать не менее 59 Советов отцов в школах региона и провести с участием пап ряд мероприятий спортивного и познавательного характера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Жетысуской области молодежное общественное объединение "Жас Ұрпақ" реализует социальный проект "Школа отцов".

"Внедряется школа на грант Центра поддержки гражданских инициатив по заказу ГУ "Управление общественного развития Жетысуской области", – сообщил менеджер проекта Айдос Кулатаев.

По словам Кулатаева, цель проекта – разработка новых подходов к развитию института отцовства, изменение жизненных взглядов некоторых мужчин, организация комплексных мероприятий, направленных на повышение престижа отцовства как такового.

"Мы запланировали создать по региону не менее 50 школьных Советов отцов, – отметил Кулатаев. – Они будут в идеале в каждом городе Жетысуской области и в районах. Также будет развернута консультативная работа с папами".

Спортивные мероприятия с участием пап, эстафеты и спартакиады дети уже ждут с нетерпением – это весело, тем более что выделяются средства на поощрительные призы для победителей.

Руководители школ отнеслись к новому региональному проекту с вниманием и пониманием.

"Есть слова президента РК Касым-Жомарта Токаева о том, что качества, присущие добросовестному гражданину, должны быть взращены в каждом молодом человеке, и если у поколения есть вредные привычки, то это вина взрослых, – рассказывает директор школы №6 имени А.Макаренко города Талдыкоргана Рита Сайдгариева. – Они произнесены на втором заседании Национального курултая. Формирование моральных, семейных, национальных ценностей в подрастающем поколении – архиважная задача. В 2023 году Министерством просвещения РК была утверждена "Единая программа воспитания", как раз основанная на национальных, человеческих ценностях. Сейчас в Жетысуской области уже начата реализация проекта "Школы отцов". Также в школах работают и центры поддержки родителей".

Сайдгариева отмечает, что и школа отцов, и центры поддержки родителей важны, когда речь идет об обеспечении безопасности, здоровья и психологического благополучия детей, и делается это через повышение позитивной родительской культуры.

"Я понимаю так, что проект "Школа отцов" направлен на вовлечение в школьную жизнь отцов, активизацию и повышение роли мужчин в воспитании детей", – говорит она.

К слову, в школе имени Макаренко, где работает директором Рита Сайдгариева, Совет отцов уже имеется.

"Это дает плоды, – отмечает Сайдгариева. – Активизировалось внимание мужчин, и это, кстати, не только отцы, но и старшие братья, дедушки наших учеников, к жизни школы, к качеству обучения, правовым аспектам воспитания, к возможности получить ту или иную консультацию по семейным вопросам у специалистов. Достижением является и незамедлительное реагирование родителей на случающиеся конфликтные ситуации среди детей, добровольная организация вечерних рейдов по прилегающей к школе территории".

Центры поддержки родителей начали свою деятельность в школах страны в октябре 2023 года. В Жетысуской области областным управлением образования, городским отделом образования были даны конкретные поручения по организационному процессу. Проведены обучающие семинары для руководителей школ и педагогов, предложены темы и методики работы. Сейчас эти центры уже приносят неоценимую пользу.