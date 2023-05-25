"Армении как воздух нужен мирный договор с Азербайджаном": придут ли стороны к соглашению

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах частью Азербайджана. Почему лидер Армении пошел на такие меры и рискует ли он расколом армянского общества, разбирался Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, включая Нагорный Карабах, но и Баку должен официально признать оспариваемую территорию Армении в 29 800 квадратных километров.

Между тем, основным вопросом, по которому есть разногласия, которые, возможно, мешают подписанию мирного соглашения между Баку и Ереваном, является дальнейшая судьба армян Нагорного Карабаха.

Пашинян заявил, что безопасность армянского населения должна обсуждаться в рамках переговоров между Баку и Степанакертом (азербайджанское название Ханкенди) - городом в Нагорном Карабахе, который находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

При этом, по словам премьер-министра, должны быть международные гарантии, чтобы вопрос прав армян Нагорного Карабаха не был забыт и Азербайджан не продолжил проводить политику "этнической чистки". Премьер также заявил, что Армения ожидает международных гарантий, и такие переговоры необходимо провести.

Позиция Пашиняна

Между тем, политик ранее уже заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. Так, 18 апреля, выступая с докладом в парламенте, он сказал, что мир в регионе возможен только в случае, если Ереван зафиксирует, что его территория – это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. О готовности отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, где фигурирует площадь Армении в 29 800 кв. км, Пашинян заявил также в сентябре 2022 года. Это произошло после того, как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, включая курортный Джермук.

Тогда премьер сообщил, что он и его команда хотят "подписать бумагу, из-за которой нас много людей, будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти" и целью которой будет мир и безопасность Армении на площади 29,8 тыс. кв. км. Такие заявления лидера вызвали протесты в Ереване, Степанакерте и других городах. Демонстранты даже требовали отставки премьера.

Нагорный Карабах по международному праву считается частью территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения. Регион входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

Попытки перемирия

По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.

О готовности отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, где фигурирует площадь Армении в 29 800 кв. км, Пашинян заявил также в сентябре 2022 года. Это произошло после того, как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, включая курортный Джермук. Премьер тогда сообщил, что он и его команда хотят "подписать бумагу, из-за которой нас, много людей, будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти" и целью которой будет мир и безопасность Армении на площади 29,8 тыс. кв. км. Тогда слова Пашиняна вызвали протесты в Ереване, Степанакерте других городах. Демонстранты требовали отставки премьера.

Пашинян также коснулся и вопроса членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Ереван может выйти из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной. Стоит отметить, что об этом лидер Армении заявлял не раз.

"Если Армения примет де-юре решение о выходе из ОДКБ, это будет в результате того, что Армения констатирует, что ОДКБ вышла из Армении. Под выходом ОДКБ из Армении я в первую очередь подразумеваю обязательства ОДКБ", – заявил премьер-министр. Пашинян пояснил, что подобный вопрос в повестке существует и обсуждается.

В чем суть конфликта

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся – на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались на протяжении трех месяцев и привели к жертвам среди мирного населения. Несколько попыток заключить перемирие не принесли успеха, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы все подписали временное мирное соглашение.

По мнению политолога Шарипа Ишмухамедова, признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, для Пашиняна, это вынужденные меры, и на это существуют внутренние и внешние причины.

"Внутренние причины – это бедность, отсутствие работы, молодежь покидает страну, низкая демографическая ситуация. Потому что армяне не торопятся из заводить, по той простой причине, что никто не уверен в завтрашнем дне. Все эти факторы оказывают очень большое психологическое давление на общество. Если твоя страна находится в военном конфликте, то понятно же, что ни о каких перспективах не может быть речи. Поэтому внутренняя причина простая. Армянскому обществу нужна стабильность, перспектива и уверенность, что не будет войны. Потому что если находиться в состоянии войны, ни о каком развитии речи нет". Шарип Ишмухамедов

Политолог отметил, что к внешним причинам относится в том числе и давление соседних стран, потому что еще в прошлом году США уже приглашали глав Азербайджана и Армении и призывали их подписать мирный договор.

"Влияние той же России, которая хочет продолжения конфликта и готова воевать на этой войне до последнего армянина. Это очень опасная ситуация для Армении – для радикалов, националистов, для разных пропагандистов, журналистов и политиков, которые готовы дальше воевать. Чтобы это остановить, нужен мирный договор, но это только слова, окончательного решения нет, и это просто намерение и желание Армении, потому что для них мирный договор нужен именно сейчас". Шарип Ишмухамедов

По словам Шарипа Ишмухамедова, у Азербайджана есть сильная армия, транспортный коридор, и страна имеет возможность вести межгосударственную торговлю. Кроме того, она соединяет через свою территорию Грузию, Турцию, страны Центральной Азии и российский регион. И в результате Армения находится в такой ситуации, что через ее территории практически не происходит никаких процессов – ни транспортные пути, ни транзита, ни трубопроводы, ничего.

Политолог подчеркнул, что Армения сегодня переживает экономический кризис и у страны нет крупных источников доходов. Она выживает в том числе и за счет того, что был большой приток молодежи из России.

Но это временная ситуация. Поэтому Армении как воздух нужен мирный договор с Баку, мирный договор внутри Карабаха, разделение этой спорный территории, решение этого замороженного конфликта, потому что если этого не сделает Пашанян, то следующий [премьер-министр] точно не сможет реализовать это.

Шарип Ишмухамедов

Политолог считает, что у Армении есть перспектива продолжать вести конфликт и оставаться самой разрушенной экономически и политически страной на Кавказе. Потому что Азербайджан развивается ускоренными темпами, стране помогают и поддерживают западные страны, Турция, Каспийский регион и даже Китай пообещал вести торговлю по срединному коридору.

"А Армения остается на затворках всех экономических инвестиционных, транспортных, трубопроводных проектов. Поэтому Пашинян понимает, что если сейчас не успеет, то все дороги уже построят через Азербайджан, Грузию, Турцию , Казахстан, а их страна останется не удел. Нужно понимать, что никакой мировой инвестор, будь это Китай или Америка, никогда не приедет в Армению, у которой нет мирного договора.Так же и Казахстан, если хотел бы вкладывать инвестиции в Армению, давно бы сделал это. Как можно вкладывать в Армению, в которой завтра может начаться война и инвестор может потерять все вложенные средства". Шарип Ишмухамедов

Говоря о том, как отразится на Армении выход из ОДКБ, Шарип Ишмухамедов, пояснил, что высказывания Пашиняна, это политический торг. И все зависит от ситуации, какая из сторон предложит лучший вариант , проект, инвестиции и перспективы.

"Потому что Армения всегда надеялась на ОДКБ и по идее, по договору, которые подписали члены ОДКБ, они должны были поддержать Армению. Я понимаю, если бы война велась на спорной территории Нагорного Карабаха, тогда ОДКБ не должен вмешиваться. Но законная территория страны также подвергалась атакам, и ОДКБ в этом случае ничего не делал. Организация ни оказывала даже гуманитарную помощь, не направляла миротворческую силы". Шарип Ишмухамедов

Политолог также подчеркнул, что есть мирный договор и предложение как азербайджанской, так и армянской стороны. Армения хочет соглашение на своих условиях, чтобы оставить побольше территории. Но для этого нужна поддержка стран, которые могут повлиять на Азербайджан.

Рассуждая о заявлении Пашиняна о обеспечении безопасности армянского населения в Нагорном Карабахе в случае заключения мирного соглашения, Шарип Ишмухамедов отметил, что это спорная территория и там много разных анклавов, то есть территория внутри территории.

"Чтобы получить доступ к территории, где проживают, например армяне, нужно проезжать через маршрут, который контролируют уже военные Азербайджана и безопасность здесь означает не только то, что не будут нападать на села где проживают в большинстве армяне. Вопрос в том, что зона на которую нужно доехать по дорогам, в том числе нерешенный вопрос, вот эта дорога в руках азербайджанских войск. И чтобы это решить, нужно заключать соглашение. Чему Баку и противится, то есть им нужен полный контроль по захваченной территорией. А надавить на Азербайджан никто не может, ни Россия, ни запад и этот вопрос не решен до сих пор". Шарип Ишмухамедов

Между тем, российская сторона предложила лидеру Армении провести трехстороннюю встречу на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. На что Пашинян согласился.

Давая оценку вероятности соглашения между Баку и Ереваном, политолог отметил, что лидеры двух стран хотят заключить мирное соглашение, потому что этот конфликт мешает всем, в том числе в экономическом плане.

"Ситуация заключается в том, что должно быть влияние третьих стран – и США, и стран НАТО, того же Евросоюза, Турция и России. Нужно чтобы поддержали этот мирный договор и повлияли на эти воюющие стороны. Это нужно и Армении и Азербайджану, и это правда, они готовы заключить мирный договор и поделить территорию. Ведь вопрос то не в этом. А в том выгодно ли это третье стороне , которая за рамками. Той же России, нужен ли на Кавказе мир? Я думаю нет". Шарип Ишмухамедов

В свою очередь, политолог Мади Раимов отмечает, что Пашинян не первый раз поднимал эту тему о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

"Раз пять-шесть он говорил об этом в разных интерпретациях, тем самым давая понять, что мы не удержим, это не наша территория, а азербайджанская. И половину армянского народа не слышало его, но сейчас он снова поднял эту тему и чтобы не показаться отступником Армении и предателем он сделал так, что теперь надо думать о безопасности. Тем самым он обратно ставит палки в колеса азербайджанско-армянскому соглашению, тем самым говоря что он не трус и патриот. Но по моему мнению, до конца года выйдет какой-нибудь ничем "незамаранный" армянский делегат и к соглашению придут". Мади Раимов

По мнению политолога, через пять-шесть лет азербайджанцы постепенно будут скупать дома в Армении. Он считает, что дело тут в деньгах, и армяне хотят задорого продать инфраструктуру и бизнес, а со временем это все перейдет к Азербайджану.

Говоря о вероятности раскола армянского общества из-за возможных изменений, Мади Раимов пояснил, что Нагорный Карабах – это никакая не армянская территория, а скорее какой-нибудь анклав, где живет 100 тысяч человек.

"Это территория Азербайджана, которую Армения захватила во время слабости первых, благодаря военной и финансовой поддержки армянской диаспоры за рубежом. Поэтому я не считаю, что эта земля имеет какое-то отношение в армянам". Мади Раимов

Также политолог отметит, что Пашинян – здравомыслящий политик, и если народ его не любит, то точно уважает за его позицию. Это показало, когда карабахский клан проиграл.

"Я разговаривал со многими людьми, которые проживают в Армении, они устали от этого карабахского процесса. Потому что и от карабахцев устали, там только небольшой процент поддерживает этот конфликт, в основном маргиналы. Кому хочется, чтобы их дети погибали непонятно где, поэтому я считаю, что Пашинян никакой авторитет не теряет и он прав, что хочет вернуть территорию государству, к которому она принадлежит". Мади Раимов

Что касается предстоящей встречи двух лидеров, Мади Раимов отметил, что, то, что Алиев и Пашинян встречаются, это уже хорошо.

"Позиция Пашиняна будет такой же. Он для националистов и избирателей ведет воинственную риторику, но в принципе он изначально соглашается и признает, что это не их территория, поэтому я считаю, что к чему-то разумному они придут". Мади Раимов

По мнению политолога, заявления премьер-министра Армении о выходе из состава ОДКБ, является больше спекуляцией.

"Я считаю, что для Армении это будет катастрофой, потому что две братские тюркские страны держат ее в тисках. Кроме того, Азербайджан дружит с Ираном и там проживает около 30 миллионов азербайджанцев. Поэтому это больше блеф, чтобы поставить "ценник" выше, неважно денежный или политический, вопрос в том, чтобы сорвать денег с Запада и России". Мади Раимов

Мади Раимов резюмировал, что все вопросы все равно решаются в России. Кавказ – это сфера влияния России, а Армения никуда не денется.

Любой продолжительный конфликт своего рода "пороховая бочка". История показывает, что противостояние между Арменией и Азербайджаном, то обостряется, то затухает, и периодически разбавляется временным перемирием. Даже если конфликтующие стороны не придут к общему знаменателю, а этот процесс усложняется и выдвинутыми с обеих сторон условиями и целями, не факт, что противостояние не обретет новый оборот и отношения не обострятся. В этом случае эти события могут стать аналогом "бесконечного" конфликта арабо-израильских столкновений. А пока, остается надеется, что очередные переговоры между Баку и Ереваном принесут успех.