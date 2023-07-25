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Армения заявила о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

премьер-министр Армении Фото: akorda.kz
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца 2023 года, если Баку наладит диалог со Степанакертом, сообщает Zakon.kz.

Также он отметил, что в мирном договоре вряд ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.

"Если начнется диалог Баку – Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да. (...) Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка", – цитируют "Известия" Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что верит в возможность стабильного мира с Азербайджаном. Он добавил, что, помимо представителей каждого государства, на дипломатический процесс влияют самые разные факторы: внутренняя и внешняя политика, гуманитарная обстановка, международная ситуация.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о подготовке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве.

Отметим, что 27 июня Парламент Армении принял закон о службе женщин в армии.

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