Что делать, если укачивает в дороге
Что такое укачивание?
Некоторые люди испытывают неприятные ощущения, когда находятся в транспорте. Если происходит это в наземном или воздушном средстве передвижения, то такое состояние называют укачиванием. А если на воде, то морской болезнью.
Вне зависимости от вида процесс называется кинетозом. Проблема кроется в вестибулярном аппарате, который отвечает за равновесие тела. У некоторых людей он просто не справляется с "качкой" в транспорте. В среднем от систематического транспортного укачивания, как отмечено в публикации Vesti.ru, страдают 5-10% людей. Вестибулярный аппарат окончательно формируется только к 12-16 годам, поэтому укачивание часто наблюдается у детей.
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Как проявляется?
Болезнь проявляется по-разному. Если причастна неврология, главным симптомом является головокружение. Зачастую люди чувствуют головную боль, сонливость и слабость. Также может быть нарушена координация движений.
Если причина в желудке, то при кинетозе возникает тошнота, которая часто завершается рвотой. У больного практически полностью исчезает аппетит, он чувствует отвращение к резким запахам.
И есть сердечно-сосудистая форма. При ней возникает тахикардия и повышается артериальное давление. Если не выйти из транспорта, то состояние ухудшится. Может даже произойти аритмия – нарушение сердечного ритма.
Также существует и смешанная форма, при которой наблюдаются сразу несколько симптомов. Тут и голова может закружиться, и тошнота возникнуть. В таком случае можно заметить бледность кожи. Жаркое и душное помещение лишь усугубляет проявление этих симптомов.
Как сделать путешествие более-менее комфортным?
Если знать, как вести себя во время укачивания, то можно значительно облегчить себе жизнь.
- Если у вас есть возможность выйти из транспортного средства или хотя бы на время остановиться, то следует это сделать. Так вы дадите отдохнуть организму от стресса.
- Сядьте максимально удобно и комфортно. Обеспечьте доступ к воздуху – откройте окна. Медленно и глубоко дышите.
- В самолете это сделать не получится, поэтому попробуйте сфокусировать взгляд на чем-то статичном.
- Маленькими глотками можете попить простую воду. Желательно прохладную. Кофе и чай не подойдут. Если вас сильно тошнит, пить много не надо, это лишь спровоцирует рвоту.
- Еще вам может стать легче, если вы умоетесь прохладной водой.
- Те, кто часто страдает от укачивания, используют специальные лекарственные препараты. Для выбора средства и его дозировки стоит обратиться ко врачу. Он подберет лекарство, которое точно сможет вам помочь.
Фото: pexels
Каких еще придерживаться правил
Не читайте книги и не сидите в телефоне. Лучше заранее загрузите на гаджет любимую музыку или подкаст. Не стоит пить алкоголь, крепкий чай, кофе и энергетические напитки. В течение поездки можно жевать жевательную резинку. Некоторым хорошо помогают леденцы.
По возможности нужно выбирать место в транспорте, где меньше всего укачивает.
- В автомобиле – это переднее место рядом с водителем.
- В автобусе – места, которые ближе всего к водителю.
- В поезде – рядом с окном, обязательно по ходу движения.
- В самолете – у переднего края крыла.
- На корабле – в передней или центральной части.
Между тем вестибулярный аппарат можно тренировать, тогда укачивать вас в транспорте будет меньше. Подобные упражнения выполняют летчики и космонавты. Выполняйте эти рекомендации, чтобы ничего не смогло испортить вам путешествие.
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