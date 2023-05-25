Что делать, если укачивает в дороге

Скоро начнется время отпусков и путешествий. Редакция Zakon.kz подготовила пару советов, как справиться с неприятными ощущениями.

Что такое укачивание?



Некоторые люди испытывают неприятные ощущения, когда находятся в транспорте. Если происходит это в наземном или воздушном средстве передвижения, то такое состояние называют укачиванием. А если на воде, то морской болезнью.

Вне зависимости от вида процесс называется кинетозом. Проблема кроется в вестибулярном аппарате, который отвечает за равновесие тела. У некоторых людей он просто не справляется с "качкой" в транспорте. В среднем от систематического транспортного укачивания, как отмечено в публикации Vesti.ru, страдают 5-10% людей. Вестибулярный аппарат окончательно формируется только к 12-16 годам, поэтому укачивание часто наблюдается у детей.

Фото: pexels

Как проявляется?

Болезнь проявляется по-разному. Если причастна неврология, главным симптомом является головокружение. Зачастую люди чувствуют головную боль, сонливость и слабость. Также может быть нарушена координация движений.

Если причина в желудке, то при кинетозе возникает тошнота, которая часто завершается рвотой. У больного практически полностью исчезает аппетит, он чувствует отвращение к резким запахам.

И есть сердечно-сосудистая форма. При ней возникает тахикардия и повышается артериальное давление. Если не выйти из транспорта, то состояние ухудшится. Может даже произойти аритмия – нарушение сердечного ритма.

Также существует и смешанная форма, при которой наблюдаются сразу несколько симптомов. Тут и голова может закружиться, и тошнота возникнуть. В таком случае можно заметить бледность кожи. Жаркое и душное помещение лишь усугубляет проявление этих симптомов.

Как сделать путешествие более-менее комфортным?

Если знать, как вести себя во время укачивания, то можно значительно облегчить себе жизнь.

Если у вас есть возможность выйти из транспортного средства или хотя бы на время остановиться, то следует это сделать. Так вы дадите отдохнуть организму от стресса.

Сядьте максимально удобно и комфортно. Обеспечьте доступ к воздуху – откройте окна. Медленно и глубоко дышите.

В самолете это сделать не получится, поэтому попробуйте сфокусировать взгляд на чем-то статичном.

Маленькими глотками можете попить простую воду. Желательно прохладную. Кофе и чай не подойдут. Если вас сильно тошнит, пить много не надо, это лишь спровоцирует рвоту.

Еще вам может стать легче, если вы умоетесь прохладной водой.

Те, кто часто страдает от укачивания, используют специальные лекарственные препараты. Для выбора средства и его дозировки стоит обратиться ко врачу. Он подберет лекарство, которое точно сможет вам помочь.

Фото: pexels

Каких еще придерживаться правил

Не читайте книги и не сидите в телефоне. Лучше заранее загрузите на гаджет любимую музыку или подкаст. Не стоит пить алкоголь, крепкий чай, кофе и энергетические напитки. В течение поездки можно жевать жевательную резинку. Некоторым хорошо помогают леденцы.

По возможности нужно выбирать место в транспорте, где меньше всего укачивает.

В автомобиле – это переднее место рядом с водителем.

В автобусе – места, которые ближе всего к водителю.

В поезде – рядом с окном, обязательно по ходу движения.

В самолете – у переднего края крыла.

На корабле – в передней или центральной части.

Между тем вестибулярный аппарат можно тренировать, тогда укачивать вас в транспорте будет меньше. Подобные упражнения выполняют летчики и космонавты. Выполняйте эти рекомендации, чтобы ничего не смогло испортить вам путешествие.

Ранее как с помощью бананов улучшить работу сердца, рассказали врачи.