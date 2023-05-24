Как с помощью бананов улучшить работу сердца, рассказали врачи

О пользе бананов для здоровья сердца рассказал российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, сообщает Zakon.kz

По информации "Москва 24", в бананах много калия и витамины группы B, которые, как отметил Арзамасцев, полезны для сердечной мышцы, поэтому если съедать один-два банана в день можно улучшить работу сердца.

При этом специалист отметил, что увлекаться не стоит и бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний.

"Если человек не активен, спортом не занимается, тогда лучше на неделе чередовать бананы с другими фруктами... Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться", – заключил диетолог.

Он также добавил, что при этом в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины.

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