Экономный отпуск: как правильно спланировать путешествие и не остаться без денег после отдыха

Совсем скоро начнется сезон отпусков, и многие казахстанцы уже выбрали или только планируют выбрать место для будущего путешествия. Как правильно подготовиться к поездке, чтобы не потратить лишнего и после отдыха не остаться без денег, в материале Zakon.kz.

Не секрет, что путешествия, и особенно дальние поездки за рубеж, лучше планировать заранее. Чтобы не потратить лишнего еще на этапе подготовки к поездке, рекомендуется предварительно составить определенный план. И в первую очередь эксперты советуют определить строгий бюджет и не выходить за его пределы.

Программы лояльности, скидки и паблики

Другой совет, который позволит сэкономить деньги, – отправляться в отпуск не в пиковый сезон, так как в это время цены намного выше и на туры, и на авиабилеты. В данном случае лучше предпочесть внесезонное время.

"Поиск скидок и акций может существенно сэкономить ваши деньги, поэтому рекомендуется исследовать различные варианты туров, отелей и авиабилетов. Гибкие даты также играют важную роль: планирование путешествий в периоды с более низкими ценами может сэкономить ваш бюджет", – говорит эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина.

Также нелишним будет подписаться на различные каналы или паблики в социальных сетях, которые публикуют информацию о распродажах на билеты и туры, рекомендует эксперт. Кроме этого, следует не только рассматривать готовые туры, но и попробовать организовать путешествие самостоятельно. В некоторых случаях это может быть выгоднее покупки путевки в турагентстве.

Еще одна возможность сэкономить – изучить программы лояльности отелей, авиакомпаний и других услуг, которые могут принести дополнительные скидки или бонусы, отмечает Венера Жаналина.

"Бронирование заранее также может помочь получить более выгодные цены на билеты и отели. Наконец, не забывайте о подготовке к самому путешествию: выбор оптимального способа передвижения на месте, такого как аренда автомобиля или использование общественного транспорта, также может повлиять на ваш бюджет". Венера Жаналина

Выбор страны и горящие путевки

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова добавила, что необходимо учитывать страну, в которую вы едете. Например, страны Азии могут быть гораздо дешевле, чем Европа и США.

"Плюс к этому нужно учитывать и экскурсии. Это один из самых затратных пунктов при поездках. Также, если есть возможность, выбирайте отели не только на базе завтрака, так как питание в некоторых странах тоже может быть достаточно дорогим". Акжунис Брасилова

Довольно выгодно можно приобрести горящие путевки – их можно отслеживать на сайтах или на страницах турагентств в социальных сетях. В данном случае также необходимо учитывать сезонность, ведь в летнее время гораздо дешевле можно купить путевки в ОАЭ, Египет или Катар. Однако нужно учитывать, что зачастую горящие туры предлагаются для одного-двух человек, а не для больших компаний, говорит Акжунис Брасилова.

Стоит ли покупать путевки в кредит?

Прежде чем приобрести путешествие в кредит, эксперты по личным финансам рекомендуют хорошо оценить необходимость такого приобретения.

"Покупка тура в кредит или рассрочку возможна при определенных условиях. Конечно, лучше все-таки не брать кредиты и рассрочки на покупку туров, потому что после короткого периода блаженства придет длительный период кредитных выплат. Но если все-таки чувствуете, что отдых вам очень необходим, важно учитывать вашу возможность регулярно выплачивать кредитные обязательства". Венера Жаналина

То есть, если у вас стабильный и предсказуемый источник дохода, и вы уверены в своей способности управлять кредитом, то имеет смысл "растянуть" рассрочку или кредит на путешествие на более длительный срок.

"Также стоит учитывать наличие специальных предложений от туроператоров или банков, которые могут предоставить низкие процентные ставки или отсрочку платежей. В конечном итоге решение о покупке тура в кредит должно быть тщательно взвешено и основано на вашей конкретной финансовой ситуации и потребностях. Рекомендую перед покупкой тура в кредит или рассрочку составить график платежей и сопоставить его с вашими доходами и расходами". Венера Жаналина

Акжунис Брасилова подчеркивает, что путешествие нельзя отнести к первостепенной покупке, поэтому путевки в кредит стоит брать при условии, когда у вас есть пассивный доход, который перекрывает стоимость платежа по такому займу.

"Представьте, что у вас есть те же 2 млн тенге на поездку. При этом эти инвестированные два миллиона стабильно приносят вам, условно говоря, 50-70 тысяч тенге в месяц, что в итоге может перекрывать стоимость кредита на путешествие". Акжунис Брасилова

Эксперт отметила, что когда вы покупаете в кредит товар, который будет использоваться в течение длительного времени, то такое приобретение имеет место быть. Если же вы тратите деньги даже не на покупку чего-либо, а просто чтобы получить эмоции, это получается чистый расход. Поэтому следует всегда оценивать пользу и целесообразность такого кредита. К примеру, если поездка связана с обучением или бизнесом, которые потенциально могут улучшить ваше финансовое состояние или помочь привлечь инвестиции, то тогда путешествие в кредит может быть более оправданным.

Как избежать спонтанных покупок и не остаться без денег после отдыха

Как правило, удержаться от внезапных покупок и переплатить во время путешествия за границу довольно сложно, но все-таки возможно. В первую очередь старайтесь не отклоняться от установленного бюджета. Во-вторых, узнайте заранее расценки на товары и услуги в стране направления, рекомендует Венера Жаналина.

"Составьте бюджет не только для своей поездки, но и для периода после поездки, когда вернетесь домой и вам придется ждать следующего поступления заработной платы. Распишите и посчитайте все свои расходы до момента получения заработной платы и заранее положите необходимую сумму на депозит, чтобы не истратить все деньги на поездку", – резюмировала эксперт.

Акжунис Брасилова считает, что можно заранее рассчитать количество возможных экскурсий и приобретать их непосредственно в стране путешествия. Так как туры при отеле или экскурсии, которые предлагают гиды, могут быть значительно дороже.

"Необходимо учитывать и то, сколько вы привозите подарков. К примеру, сейчас, уже имея открытые границы со многими странами, наверное, нет большой необходимости сильно тратиться на подарки и разумнее брать их минимально. Если подарков все же много, то необходимо заранее выделить день, который позволит вам съездить на какой-то рынок, чтобы не покупать подарки намного дороже возле отеля или в аэропорту". Акжунис Брасилова

Чтобы не остаться без денег по возвращении домой, нужно заложить необходимые суммы заранее. Лучшим решением будет запланировать расходы за месяц до поездки, во время поездки и после поездки, рекомендует Акжунис Брасилова.

"При планировании в данном случае необходимо заложить еще дополнительные расходы на месяц-два. Так как в каждом месяце могут быть фиксированные и обязательные расходы, в том числе выплата по кредитам, коммуналка, садики, школы, кружки и так далее". Акжунис Брасилова

Кроме этого, рекомендуется заложить определенную сумму на продукты, бензин, походы в кафе или обеды вне дома. В целом, у каждой семьи и у каждого отдельного физического лица ежемесячные расходы примерно одинаковые, поэтому их можно высчитать предварительно и спланировать весь бюджет и потенциальные траты заранее, чтобы после отпуска не остаться без средств к существованию и не оказаться в долгах.