В Генпрокуратуре назвали основную задачу гособвинителей в суде
Открывая форум, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что глава государства возлагает на органы прокуратуры особую ответственность за обеспечение законности в уголовном процессе и недопустимость необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования.
Также особое внимание было обращено правозащитной роли гособвинителей. Прокуроры не должны придерживаться обвинительного уклона. Их основная задача – помочь суду разобраться – виновен или невиновен подсудимый.
Государственный обвинитель в суде обязан быть справедливым, объективным и беспристрастным.
Фото: gov.kz
Кроме того, генпрокурор обозначил целью данного мероприятия выработку мер по подготовке высококвалифицированных, опытных прокуроров, способных эффективно осуществлять функцию представительства интересов государства в суде.
В свою очередь с приветственными словами и пожеланиями в адрес участников форума выступили заместитель руководителя Администрации президента Жиенбаев Е.Н., председатель Верховного суда Мергалиев А.А. и другие гости, которые отметили важность данного мероприятия.
"С докладами о проблемах развития состязательности сторон в уголовном процессе, расширения института суда присяжных и по другим актуальным вопросам уголовного судопроизводства выступили судьи, адвокаты, юристы-практики и прокуроры", – сказано в сообщении.
Фото: gov.kz
Участниками мероприятия обсуждены проблемные вопросы и пути их решения.
По итогам форума выработаны рекомендации по повышению качества и эффективности государственного обвинения, заключили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.