В Генпрокуратуре назвали основную задачу гособвинителей в суде

25 мая в Генеральной прокуратуре прошел Форум государственных обвинителей. В мероприятии приняли участие представители Администрации президента, Верховного и Конституционного судов, Республиканской коллегии адвокатов, ученые-юристы и сотрудники региональных прокуратур, сообщает Zakon.kz.

Открывая форум, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что глава государства возлагает на органы прокуратуры особую ответственность за обеспечение законности в уголовном процессе и недопустимость необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования.

Также особое внимание было обращено правозащитной роли гособвинителей. Прокуроры не должны придерживаться обвинительного уклона. Их основная задача – помочь суду разобраться – виновен или невиновен подсудимый.

Государственный обвинитель в суде обязан быть справедливым, объективным и беспристрастным.

Фото: gov.kz

Кроме того, генпрокурор обозначил целью данного мероприятия выработку мер по подготовке высококвалифицированных, опытных прокуроров, способных эффективно осуществлять функцию представительства интересов государства в суде.

В свою очередь с приветственными словами и пожеланиями в адрес участников форума выступили заместитель руководителя Администрации президента Жиенбаев Е.Н., председатель Верховного суда Мергалиев А.А. и другие гости, которые отметили важность данного мероприятия.

"С докладами о проблемах развития состязательности сторон в уголовном процессе, расширения института суда присяжных и по другим актуальным вопросам уголовного судопроизводства выступили судьи, адвокаты, юристы-практики и прокуроры", – сказано в сообщении.

Фото: gov.kz

Участниками мероприятия обсуждены проблемные вопросы и пути их решения.

По итогам форума выработаны рекомендации по повышению качества и эффективности государственного обвинения, заключили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.