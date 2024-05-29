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Законодательство РК

Генпрокуратура и Конституционный суд обсудили реализацию нормативных постановлений

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:29 Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
29 мая в Генеральной прокуратуре прошла встреча Берика Асылова с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой и судьями Конституционного суда с подключением по ВКС прокуроров областей, сообщает Zakon.kz.

Встреча была посвящена рассмотрению вопросов реализации нормативных постановлений Конституционного суда.

"Прокуратура, выполняя свои надзорные функции, активно способствует обеспечению законности и справедливости. Нормативные постановления Конституционного суда являются важным элементом в правоприменительной практике, и их исполнение является залогом защиты конституционных прав и свобод каждого гражданина нашей страны", – подчеркнул Асылов.

Прокуроры проверили на соответствие позициям Конституционного суда свыше 15 тыс. уголовных и 4,5 тыс. гражданских дел, изучили 3 тыс. жалоб и заявлений осужденных, а также 3,5 тыс. материалов о применении мер пресечения в досудебном производстве.

В результате восстановлены права 26 лиц, в том числе путем внесения 13 актов надзора и реагирования в те уполномоченные органы, которые игнорировали требования органа конституционного контроля.

К примеру, восстановлены пенсионные права граждан в Абайской области, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях на общую сумму более 20 млн тенге.

В одном из случаев гражданин Б. после лишения его во внесудебном порядке пенсии на протяжении трех с половиной лет безуспешно обращался в различные государственные органы и судебные инстанции. После обращения в Конституционный суд его пенсия восстановлена и ему перечислены ранее незаконно удержанные пенсионные выплаты на сумму свыше 2 млн тенге.

Основываясь на выводах Конституционного суда, не допущено привлечение к административной ответственности занимавшихся предпринимательской деятельностью директоров школ, так как их деятельность не создавала конфликта интересов и не была направлена на использование служебных полномочий в личных целях.

На совещании озвучены и другие примеры реальной защиты прав граждан.

Отмечено, что по обращению Генерального прокурора Конституционным судом дано официальное толкование статьям 25 и 26 Конституции, касающихся неприкосновенности частной собственности.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:29

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Теперь прокуроры не санкционируют решения в исполнительном производстве, связанные с лишением граждан жилища без их согласия. Такие решения должны в обязательном порядке приниматься судом.

Также сегодня Конституционным судом по второму обращению главы надзорного органа принято нормативное постановление о толковании статьи 83 Конституции относительно конституционной роли прокуратуры при представлении интересов государства в суде.

Обращение направлено на устранение правового пробела, связанного с отсутствием участия прокурора в ряде решений следственного судьи на стадии досудебного расследования.

Также стороны обменялись мнениями о текущих проблемах в сфере правоприменения с выработкой взаимоприемлемых путей их решения.

Генеральный прокурор Берик Асылов поручил всем прокурорам обеспечить непосредственное применение нормативных постановлений Конституционного суда в повседневной деятельности.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова акцентировала внимание на необходимости своевременного и полного выполнения их решений всеми государственными органами и отметила особую роль прокуратуры в обеспечении конституционной законности.

В завершение встречи было подчеркнуто, что Конституционный суд и Генеральная прокуратура продолжат работать в тесном практическом взаимодействии для обеспечения верховенства Конституции и защиты прав граждан. Эффективность принимаемых мер должна внести значительный вклад этих органов в укрепление принципов "Справедливого Казахстана".

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