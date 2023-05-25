В Жамбылской области до 2025 года запланирована реализация 60 инвестпроектов

Валовой региональный продукт Жамбылской области за 2022 год составил 2 трлн 749 млрд тенге. Об этом сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам главы региона, за январь-апрель 2023 года в области экономический рост составил 103%.

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"Одними из приоритетных задач, поставленных главой государства, является развитие промышленности и привлечение инвестиций. За 4 месяца 2023 года привлечено 89,1 млрд тенге инвестиций, рост – 7,4%. По итогам 2023 года планируется привлечь в основной капитал до 572 млрд тенге инвестиций. В текущем году планируется реализовать 21 инвестиционный проект на сумму 85,4 млрд тенге с созданием 491 рабочего места. А до 2025 года намечена реализация 60 крупных инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 900 млрд тенге с созданием 4 тыс. рабочих мест", – сказал Нуржан Нуржигитов.

В рамках прошедшего в Жамбылской области Международного экономического инвестиционного форума "ZHEIF-2023" акиматом области подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с 17 зарубежными и отечественными компаниями, в том числе с 5 крупнейшими иностранными компаниями на сумму 700 млн долларов, с 12 компаниями – на сумму 96,5 млн долларов.

Фото: gov.kz

В форуме приняли участие 20 представителей дипломатического корпуса, с которыми проведены переговоры по вопросам сотрудничества.

В рамках форума были введены в эксплуатацию два предприятия, зона отдыха, заложен фундамент крупного завода.

Фото: gov.kz

В ходе встреч с иностранными и отечественными инвесторами положительно решены вопросы по обеспечению электроэнергией по трем инвестпроектам, строительству инфраструктуры по четырем проектам, выделению земельных участков по пяти проектам, газификации по двум проектам.

Фото: gov.kz

Жамбылская область обладает большим потенциалом для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Доказательством этому являются проекты, которые будут реализованы на территории области по инициативе главы государства. В частности, французская компания Total Eren, эмиратские компании Masdar и Kidf, китайская компания State Power Investment Corporation намерены построить масштабные ветряные электростанции мощностью 1 ГВт.