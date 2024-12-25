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Общество

В Жамбылской области из бюджета необоснованно выплачивали зарплату неработающим работникам

Из бюджета необоснованно выплачивали зарплату неработающим, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:16 Фото: акимат Жамбылской области
Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по Жамбылской области Ернар Макажанов.

В ходе проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности "Центр трудовой мобильности" Антикоррупционной службой по Жамбылской области выявлено необоснованное повышение заработной платы работников на субсидируемых рабочих местах из бюджетных средств.

Факты невыполнения "Центр трудовой мобильности" договорных обязательств работодателей, получивших субсидии на заработную плату работникам, то есть ложные заявки работников отражают системность, которая способствует улучшению финансового положения отдельных лиц незаконным путем.

По инициативе Департамента сотрудниками "Центр трудовой мобильности" совместно с антикоррупционными волонтерами проведен соответствующий выездной мониторинг, по итогам которого составлены соответствующие акты. В результате выяснилось, что 140 лиц, привлеченных к общественным работам, фактически не работали, было сэкономлено 73 млн тенге.

Айсулу Омарова
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