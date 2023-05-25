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В Жамбылской области построят 14 водохранилищ

В Жамбылской области построят 14 водохранилищ Фото: gov.kz
В Жамбылской области за 4 месяца 2023 года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 37,7%, составив 102,9 тыс. единиц. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилась на 22,6% (151,9 тыс. человек).

Об этом сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В Жамбылской области построят 14 водохранилищ

Фото: gov.kz

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства выданы кредиты на сумму 10,7 млрд. тенге, профинансировано 198 проектов. По программе "Экономика простых вещей" профинансировано 190 проектов на сумму 70,7 млрд тенге.

Глава региона также сообщил, что на развитие сферы сельского хозяйства направлено 27,4 млрд тенге. В сфере АПК до конца года намечена реализация 11 инвестиционных проектов на сумму 11 млрд тенге.

В Жамбылской области построят 14 водохранилищ

Фото: gov.kz

В этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 770,4 тыс. га. Поставлена задача по увеличению объема валовой продукции АПК на 10%, обновлению агропарка на 12%.

В Жамбылской области построят 14 водохранилищ

Фото: gov.kz

"До 2025 года планируется реализовать 23 инвестиционных проекта на сумму 181,2 млрд тенге с созданием 1964 рабочих мест. В регионе особое внимание уделяется свеклосахарному производству. Площадь посевов сахарной свеклы увеличилась на 5 тыс. га и достигла 10 тыс. га. Это, конечно же, будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности".Нуржан Нуржигитов

В соответствии с поручением главы государства в области принимаются системные меры по увеличению площади орошаемых земель. В рамках Дорожной карты до 2025 года планируется восстановить 124 тыс. га орошаемых земель.

Международными финансовыми институтами выделено 40 млрд тенге, восстановлено 33,9 тыс. га орошаемых земель. Работа в этом направлении будет продолжена.

В Жамбылской области построят 14 водохранилищ

Фото: gov.kz

"Мы планируем ввести в оборот 54,9 тыс. га путем проведения ремонтных работ на 257 объектах. За счет средств местного бюджета будет осуществлено строительство 11 водохранилищ, за счет республиканского бюджета – 3 водохранилищ", – сказал глава региона.

Стоит отметить, что в области ведется работа по использованию подземных водных источников для решения проблем дефицита поливной воды. Планируется пробурить 646 скважин, на сегодняшний день пробурено 86.

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