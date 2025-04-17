Малый бизнес Казахстана: скрытый потенциал, меняющий экономику страны

За год количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 2 262,4 тыс. единиц, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2 179,0 тыс. единиц), сообщает Zakon.kz.

Важно, что количество реально действующих субъектов МСП также продемонстрировало рост, составив 2 071,7 тыс. единиц, увеличившись на 3,5% год к году (2 002,2 тыс. единиц).

ИП – основа малой экономики

В общем количестве действующих субъектов МСП подавляющее большинство составляют индивидуальные предприниматели (ИП) – 69,7% (1,4 млн единиц). На долю юридических лиц малого предпринимательства приходится 17,5% (363,0 тыс. единиц), крестьянских или фермерских хозяйств – 12,6% (261,0 тыс. единиц), а юридические лица среднего предпринимательства занимают незначительную долю – 0,2% (3,1 тыс. единиц).

Анализ зарегистрированных субъектов показывает схожую картину: наибольшее количество приходится на ИП – 1,5 млн единиц, из которых 1,4 млн являются действующими.

Фото: zakon.kz

Сколько человек занято в МСП?

Сектор МСП остается важным источником рабочих мест в стране. Численность занятых в МСП на 1 января 2025 года составила 4 422,1 тыс. человек, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 326,3 тыс. человек). Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства (1,8 млн человек) и индивидуальных предпринимателей (1,9 млн человек).

Чем занимается малый бизнес?

Наибольшее количество зарегистрированных и действующих субъектов МСП, а также численность занятых и объем выпуска продукции приходится на отрасль "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов". Эта отрасль остается ключевой для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Значительные доли также занимают сельское, лесное и рыбное хозяйство, строительство и промышленность.

Фото: zakon.kz

Выпуск продукции МСП растет

За период с января по декабрь 2024 года субъектами МСП произведено продукции на сумму 81 920,0 млрд тенге, что демонстрирует значительный рост на 19,2% в номинальном выражении по сравнению с 2023 годом (68 710,5 млрд тенге). С учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) рост составил 11,5%. Основной вклад в общий объем выпуска продукции внесли предприятия малого предпринимательства – 64,7% (53,0 трлн тенге).

Вклад МСП в экономику страны

Согласно официальным статистическим данным, доля МСП в ВВП Казахстана за 9 месяцев 2024 года составила 39,3%, что на 2,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (36,5%). Это свидетельствует о растущей роли малого и среднего бизнеса в формировании национальной экономики. В разрезе категорий субъектов доля малого предпринимательства в ВВП составила 32,2%, а среднего предпринимательства – 7,1%.

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