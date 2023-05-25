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В спортивке и на самокате: российская певица оригинально вышла замуж

Российская певица вышла замуж в черной спортивке Фото: Instagram/ritadakota
Известная певица Рита Дакота 24 мая 2023 года вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая, сообщает Zakon.kz.

Важной новостью из личной жизни артистка поделилась на странице в Instagram. Она выложила видео, где они с женихом поехали регистрировать брак на самокатах. Вместо белого платья 33-летняя Рита Дакота надела черный спортивный костюм. Образ певица дополнила пучком из дредов и фатой. 32-летний Федор Белогай появился в рубашке, зеленом костюме и кроссовках.

Недавно Рита поделилась с фанатами новостью о том, что традиционного празднования они с женихом не планируют.

"Свадьбы не будет… Точнее, классической свадьбы в представлении людей. Мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома. А на деньги, которые думали потратить на свадьбу, решили сделать ремонт в детском доме в Подмосковье. Уже выбрали – в каком", – сказала исполнительница.

Рита Дакота – бывшая жена экс-солиста группы "БиС" Влада Соколовского. Пара развелась в 2018 году.

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