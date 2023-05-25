Комитет санэпидконтроля определил, какая температура должна быть в вагонах метро и автобусах

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля подготовил приказ, которым вносятся изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров", сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливаются санэпидтребования к пассажирским вагонам метрополитена.

Так, допустимые параметры микроклимата в салонах вагонов метрополитена (при естественной вентиляции) устанавливаются:

в теплый период года температура воздуха допустима выше температуры окружающего воздуха не более чем на 3°C, относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха не нормируются;

в холодный период года температура воздуха – 16°C (+ - 2°C), разница температур по высоте – не более 5°C, разница температур воздуха и ограждений – не более 5°C, температура пола – не менее 5°С, относительная влажность воздуха – от 30 до 70 %, скорость движения воздуха – не более 0,4 м/с.

Уровень шума в купе пассажирских вагонов допускается не выше 65 децибел (дБа), тамбурах – 68 дБа, межвагонных переходах – 80 дБа, в салоне МВПС – не выше 75 дБа, в вагоне метрополитена при движении в тоннелях – не более 70 дБа.



Вместе с тем предусматривается, что электроотопительные и электроосветительные приборы в пассажирских вагонах метрополитена очищаются от пыли и грязи по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.



Также установлены допустимые уровни освещенности горизонтальной плоскости на уровне 0,6 м от пола и 0,6 м от спинки сиденья пассажирского вагона метрополитена – не менее 150 люксов (при освещении лампами накаливания – не менее 75 лк).



Согласно правилам санитарное состояние подвижного состава перед выходом его на линию проверяется бригадиром мойщиков-уборщиков подвижного состава, мастером (бригадиром) участка, на котором проводилось техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, с отметкой о проведенной уборке в произвольном журнале санитарного состояния подвижного состава.



Также говорится, что пассажирский вагон метрополитена оборудуется системами и устройствами, обеспечивающими:

функционирование поездной радиосвязи и оповещения;

сигнализацию контроля закрытия дверей;

регистрацию параметров движения и работы систем управления, контроля, безопасности;

принудительную аварийную вентиляцию пассажирских вагонов метро;

световую и тональную сигнализацию предупреждения о начале закрытия дверей;

поддержание микроклимата в кабине управления и в пассажирских салонах.

Предусматривается, что в составе помещений железнодорожного вокзала, станций метро должны быть билетные кассы, залы ожидания, санитарно-бытовые помещения и объекты информационного обслуживания, медицинский пункт, помещение для проведения противоэпидемических мероприятий государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на случай возникновения и распространения инфекционных и особо опасных (карантинных) заболеваний.

В составе помещений железнодорожного вокзала, станции метро также предусматриваются:



комната матери и ребенка;

санитарно-бытовые помещения для технического персонала;

помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудования, средств малой механизации;

медицинский пункт;

помещение для проведения противоэпидемических мероприятий государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Залы ожидания пассажиров размещаются в надземных этажах и в подземных этажах (метро), сообщающихся с помещениями по обслуживанию пассажиров, привокзальной площадью, станцией метро и перроном.

Кроме того, в правила добавлен пункт о том, что температура воздуха в салоне автобусов в холодный период при перевозке пассажиров должна поддерживаться не ниже +14ºС, при относительной влажности 70-75%, в летнее время – не выше +22ºС (+2).



Для районов с высокой влажностью наружного воздуха и при применении воздухоохладителей допускается повышение относительной влажности в салоне на 10%.

В салонах с принудительной вентиляцией и с установками кондиционирования воздуха система вентиляции должна работать непрерывно в автоматическом режиме, в зависимости от температуры воздуха в автобусе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 июня.