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Санитарное состояние вагонов метро и поездов: установлены новые требования

Санитарное состояние метро: установлены новые требования, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:16 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 2 июля 2024 года внес изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что эксплуатация транспортных средств допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Правила дополнены пунктом о том, что электроотопительные и электроосветительные приборы в пассажирских вагонах метрополитена должны очищаться от пыли и грязи по мере загрязнения.

Также добавлено, что установлены допустимые уровни освещенности на расстоянии 0,7 метров от стенки вагона на высоте 0,5 м от поверхности дивана пассажирского вагона метрополитена - не менее 150 лк (при освещении лампами накаливания - не менее 75 лк).

Санитарное состояние подвижного состава перед выходом его на линию проверяется бригадиром мойщиков-уборщиков подвижного состава, мастером (бригадиром) участка, на котором проводилось техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, с отметкой о проведенной уборке в произвольном журнале санитарного состояния подвижного состава.

Вместе с тем установлены допустимые параметры микроклимата в салонах вагонов метрополитена (при естественной вентиляции):

  • в теплый период года температура воздуха допустимо выше температуры окружающего воздуха не более чем на 3°C, относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха не нормируются;
  • в холодный период года температура воздуха - 16°C (+ - 2°C), разница температур по высоте - не более 5°C, разница температур воздуха и ограждений - не более 5°C, температура пола - не менее 5°С, относительная влажность воздуха - от 30 до 70 %, скорость движения воздуха - не более 0,4 м/сек.

Уточняется, что уровень шума в купе пассажирских вагонов допускается не выше 65 децибел (дБа), тамбурах - 68 дБа, межвагонных переходах - 80 дБа, в салоне МВПС не выше 75 дБа, в вагоне метрополитена при движении в тоннелях - не более 70 дБа.

Также правила дополнены пунктом о том, что пассажирский вагон метрополитена оборудуется системами и устройствами, обеспечивающими:

  • функционирование поездной радиосвязи и оповещения;
  • сигнализацию контроля закрытия дверей;
  • регистрацию параметров движения и работы систем управления, контроля, безопасности;
  • принудительную аварийную вентиляцию пассажирских вагонов метрополитена;
  • световую и тональную сигнализацию предупреждения о начале закрытия дверей;
  • поддержание микроклимата в кабине управления и в пассажирских салонах.

Температура воздуха в салоне (кабине) в холодный период при перевозке пассажиров, поддерживается не ниже +14ºС, при относительной влажности 70-75 %, в летнее время не выше +22 ºС (+2).

Для районов с высокой влажностью наружного воздуха и при применении воздухоохладителей допускается повышение относительной влажности в салоне автобуса на 10%. В салонах с принудительной вентиляцией и с установками кондиционирования воздуха система вентиляции работает непрерывно в автоматическом режиме в зависимости от температуры воздуха в автобусе.

В свою очередь в поправках в санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров говорится, что на объектах транспорта используется холодная и горячая вода для хозяйственно-питьевых водоснабжений.

При этом дополнено, что линейные пункты метрополитенов оборудуются люминесцентным освещением.

А при проведении капитального и текущего ремонта пути в туннеле на ограниченном участке предусматривается применение дополнительного местного освещения не менее 50 лк.

В туннелях, в местах расположения устройств и механизмов применяется дополнительное местное освещение (не менее 50 лк).

Искусственная освещенность на основных рабочих местах в зависимости от характера зрительных работ, составляет:

  • для работ малой точности (слесари-ремонтники, слесари-сантехники, аккумуляторщики, кузнецы) - от 100 до 200 лк;
  • для работ средней точности (токари-расточники, токари, фрезеровщики, слесари контрольно-измерительных приборов, радиомеханики) от 150 до 300 лк.

Также говорится, что залы ожидания пассажиров размещаются в надземных этажах и в подземных этажах (метрополитена), сообщающихся с помещениями по обслуживанию пассажиров, привокзальной площадью, станцией метрополитена и перроном.

На перронах, платформах железнодорожного вокзала, станции метрополитена устанавливаются урны, которые очищаются от мусора ежедневно и по мере заполнения.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.

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