От Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за участок в Подмосковье

В одном из московских судов зарегистрировали иск Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск, ответчиком выступает Алла Пугачева, сообщает Zakon.kz.

С нее требуют 44,5 тысячи рублей долга по аренде земельного участка в деревне Бережки за период с 1 апреля 2021-го по 31 декабря 2022 года, а также пени 6,7 тысячи рублей за период с 16 июня 2021 по 11 марта 2023 года, сообщает агентство "Москва".



Хотя ответчиком является Алла Борисовна Пугачева, неизвестно, является ли ответчик именно народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

В деревне Бережки расположена дача, которой владеет внук певицы Никита Пресняков. Сейчас она выставлена на продажу за 225 млн рублей.

3 мая Алла Борисовна прилетела в Москву, чтобы проститься с другом, модельером Валентином Юдашкиным. Позже она покинула Россию.