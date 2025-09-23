#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Интервью Аллы Пугачевой стало поводом для судебного иска в Москве

Алла Пугачева, суд, иск, москва , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 01:07 Фото: Instagram/alla_orfey
Савеловский районный суд Москвы 23 сентября зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным суда, истец указал, что в одном из недавних видеоинтервью, размещенных в интернете, артистка допустила высказывания, которые, по его мнению, порочат президента, армию и правоохранительные органы России. В иске отмечается, что Пугачева положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, чем оскорбила российский народ.

Трещев требует признать распространенные сведения недостоверными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России и ветерана боевых действий. Кроме того, он настаивает на публикации опровержения и взыскании компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что большое интервью Аллы Пугачевой за пять дней набрало почти 17 млн просмотров. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
