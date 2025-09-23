Интервью Аллы Пугачевой стало поводом для судебного иска в Москве
Савеловский районный суд Москвы 23 сентября зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
По данным суда, истец указал, что в одном из недавних видеоинтервью, размещенных в интернете, артистка допустила высказывания, которые, по его мнению, порочат президента, армию и правоохранительные органы России. В иске отмечается, что Пугачева положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, чем оскорбила российский народ.
Трещев требует признать распространенные сведения недостоверными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России и ветерана боевых действий. Кроме того, он настаивает на публикации опровержения и взыскании компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что большое интервью Аллы Пугачевой за пять дней набрало почти 17 млн просмотров.
