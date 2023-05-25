В Жамбылской области придумали, как повысить доходы сельчан

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в СЦК рассказал о планах по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что в регионе планомерно развивается малый и средний бизнес.

"С начала года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 102,9 тысяч единиц, увеличившись на 37,7%. В целом, по итогам прошлого года численность занятых в МСБ составило 151,9 тыс. человек, увеличившись на 22,6%. Выданы кредиты в размере 10,7 млрд тенге (в 3,8 раза больше, чем в прошлом году) на реализацию 198 проектов (в 5,1 раза больше, чем в прошлом году) в рамках "Национального проекта по развитию предпринимательства", - отметил он.

В рамках национального проекта ожидается увеличение числа субъектов МСБ до 106 тысяч и занятых до 155 тысяч человек за счет финансовой поддержки 1100 предпринимателей.

"Важна плодотворная реализация проекта по повышению доходов сельского населения. Стартовавший в Жамбылской области в 2019 году пилотный проект "Ауыл аманаты" доказал свою экономическую и социальную эффективность и по поручению Президента наш опыт масштабируют в республике. Всего 18,3 млрд тенге выделено с момента запуска проекта и около 4 тысяч жамбылцев в 24 селах открыли свое дело. В этом году дополнительно выделено 24 млрд тенге. Планируется выдать кредиты около 5 тыс. сельчанам в 26 селах. В этих селах увеличится количество индивидуальных предпринимателей, будут созданы новые рабочие места", - добавил аким области.

В 2024-2025 годы планируется охватить 490 тысяч жителей оставшихся 103 сельских округов на 45,5 млрд тенге из республиканского бюджета. В результате ожидается, что средний доход сельчан увеличится с 44 тысяч до 135 тысяч тенге в 2025 году.

Ранее аким сообщил, что в Жамбылской области до 2025 года запланирована реализация 60 инвестпроектов.