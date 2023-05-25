Срочная служба: в Павлодарской области продолжается весенний призыв

Военнослужащим срочной службы полагаются определенные льготы. Какие именно – выяснял корреспондент Zakon.kz.

В нынешнем году во время весеннего призыва пойдут служить 285 павлодарцев, со всей же области призовут 750 человек.

"Павлодарцы будут проходить службу в основном в пограничных частях, расположенных в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Кроме того, молодые люди из нынешнего призыва поедут в Конаев, Актау и другие города, потому как будет вестись также набор в морскую пехоту, Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также в Национальную гвардию, ракетные и десантно-штурмовые войска, артиллерию и противовоздушную оборону", – рассказал представитель управления по делам обороны города Павлодара, старшего сержанта Мейрама Аужанова Мейрам Аужанов корреспонденту Zakon.kz.

Хотя желание призывников куда идти служить и учитывается, в первую очередь смотрят на состояние здоровья. Если с ним проблемы, то в десантники не возьмут при всем желании. Между прочим, молодые люди с плохим зрением могут проходить службу в Нацгвардии, обеспечивая охрану правопорядка в городе.

Все свое берут с собой

Призывникам необходимо будет пройти медицинскую комиссию и сдать психологические тесты, а затем предстоит собеседование с представителем воинской части. Что касается вещей, которые будущим военнослужащим следует брать с собой, то здесь есть свои ньюансы.

"Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они не отправляли своих сыновей в армию, как на той. Не надо давать с собой домашнюю еду потому, что нередки случаи отравления. Будущим защитникам Отечества следует взять с собой только средства гигиены и спортивные вещи. Все остальное будет выдано после прибытия в воинскую часть, в том числе и необходимое обмундирование", – уточнил старший сержант.

Рассказал представитель управления по делам обороны и о тех случаях, когда положена отсрочка от службы в армии. Как правило, она предоставляется по состоянию здоровья, из-за учебы в вузе, а также по семейным обстоятельствам. Так, отсрочка положена тем, кто ухаживает за близким родственником с инвалидностью.

Получают отсрочку и молодые люди, связавшие свою жизнь с наукой и идущие учиться в бакалавриат либо магистратуру.

Кроме того, отсрочку призывнику могут дать в случае, когда он помогает содержать своих несовершеннолетних братьев и сестер, в случае смерти одного из родителей. Если же родители просто в разводе, отсрочка не предусматривается, даже когда в семье есть дети, ведь второй родитель должен платить алименты по закону.

Мейрам Аужанов сообщил и о том, что некоторые категории граждан от 24 лет и старше могут пройти 40-дневную службу в Павлодаре в Военно-технической школе Министерства обороны. При этом нужно будет заплатить 305 тысяч тенге.

Замороженные кредиты и поступление в вуз

Между тем солдатам срочной службы положены определенные льготы. К примеру, на 13 месяцев замораживаются кредиты и микрозаймы.

"В последние годы одной из серьезных проблем для казахстанской армии были кредиты и микрозаймы у солдат-срочников. Служить призывники уходили с небольшим долгом, а через год уже должны были вернуть огромные суммы, потому что за это время набегали большие проценты", – отметил Мейрам Аужанов.

Сейчас же дается год на прохождение срочной службы и месяц на то, чтобы восстановиться на работе. Забрать подтверждение для заморозки кредитов родители или близкие родственники могут в военкомате.

Говоря о льготах для отслуживших в армии, Мейрам Аужанов сообщил о возможности бесплатной учебы в казахстанских вузах.

"После окончания срочной воинской службы можно поступить в высшее учебное заведение на грант, учиться на бесплатной основе – за счет государства. Для поступления нужно ходатайство командира воинской части и положительная характеристика", – сообщил старший сержант.

Поступить в вуз на грант можно будет на протяжении года после окончания службы. Причем молодым людям не надо будет сдавать вступительные экзамены.

К слову, это одно из последних нововведений и пока этой возможностью никто не воспользовался, гранты начнут распределять только в нынешнем году. В списке будет более 40 вузов Казахстана, которые предоставят для обучения свыше трех тысяч мест.

Есть льготы не только для срочников, но и контрактников и кадрового состава. Например, полагается компенсация за аренду жилья, но лишь в случае, если у человека нет квартиры там, где он служит. В Павлодаре размер компенсации составляет 44 тысячи тенге на каждого члена семьи. Военнослужащим срочной службы, курсантам и кадетам эти выплаты не положены.

"Квартиру выбираешь сам, можно найти удобный вариант рядом с работой. Если находите квартиру с арендной платой ниже, чем предусмотренные выплаты, то деньги накапливаются на депозите. К примеру, нас в семье – пятеро, трое детей и супруга, и у нас выходит около 200 тысяч тенге на съем жилья. Мы снимаем за 80 тысяч тенге, остальное накапливается", – сообщил Мейрам Аужанов.

Кроме того, военнослужащие могут получить и льготную ипотеку по программе "Әскери Баспана", где сумма первоначального взноса и процентная ставка ниже. В таком случае компенсация за аренду жилья пойдет на погашение ипотеки.