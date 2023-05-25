Легендарная теннисистка высказалась о шансах Рыбакиной на "Ролан Гаррос-2023"

Знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова в преддверии Открытого чемпионата Франции выделила трех ведущих игроков WTA-Тура, которые могут побороться за главный трофей на кортах Парижа. В ее списке Ига Швёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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По словам экс-первой ракетки мира Мартины Навратиловой, казахстанская теннисистка прогрессирует с каждым турниром, что она доказывает на турнирах категории WTA 1000, где показала впечатляющий результат, выиграв 19 матчей при двух поражениях в этом сезоне.

"Победа Лены в Риме это лишний раз доказывает, что у нее большой потенциал, и она лучше адаптируются к различным поверхностям. Рыбакина знает, как передвигаться на грунте, думаю, что у нее сейчас лучшая игра, по сравнению с многими топами. Ей становится все комфортнее забивать у сетки. И с каждой игрой она совершенствуется, а в целом ее успех в быстрых розыгрышах. Но самое главное для нее, быть более терпеливой". Мартина Навратилова

Что касаемо конкуренток Рыбакиной на пути к титулу "Ролан Гаррос", то Навратилова считает, что Швёнтек и Соболенко также будет главными лицами на парижских площадках. По мнению легендарной теннисистки, первой ракетке мире Иге Швёнтек, чтобы в третий раз стать чемпионкой французского первенства, надо избежать травм.





Фото: Instagram/martinanavratilova

Как предполагает Мартина Навратилова, вполне можно ожидать высоких результатов от представительницы Беларуси – Арины Соболенко. Вторая ракетка планеты со своей мощной подачей и ударами с обеих сторон может завоевать второй подряд титул "Большого шлема" в 2023 году, после триумфа в Мельбурне.



Игры основной сетки Открытого чемпионата Франции стартуют 28 мая, призовой фонд турнира составляет почти 50 млн евро. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 300 000 евро (1 095 352 000 тенге).