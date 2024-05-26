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"Ролан Гаррос-2024": Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть

&quot;Ролан Гаррос – 2024&quot;: Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее играть Фото: rolandgarros.com
В преддверии Открытого чемпионата Франции среди женщин, который стартует сегодня, 26 мая, казахстанская звезда Елена Рыбакина отметила, что ей сложнее играть с белоруской Ариной Соболенко, чем с первой ракеткой мира полячкой Игой Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта "Ролан Гаррос", Рыбакина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что у нее есть все необходимое для победы в Париже, но борьба будет сложной, в частности, речь идет о борьбе с Соболенко.

"Борьба с Ариной будет сложнее. Мы проводим много сложных матчей, и она очень агрессивна. У нее хорошая энергетика. С Игой я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Ариной все сложнее", – приводит слова Рыбакиной сайт.


Ранее сообщалось, что на "Ролан Гаррос-2024" определились первые соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

Соревнования в основной сетке женского турнира "Ролан Гаррос" завершатся 8 июня.

Ранее главные фаворитки "Ролан Гаррос-2024" Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку.

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