"Ролан Гаррос-2024": Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть
По информации официального сайта "Ролан Гаррос", Рыбакина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что у нее есть все необходимое для победы в Париже, но борьба будет сложной, в частности, речь идет о борьбе с Соболенко.
"Борьба с Ариной будет сложнее. Мы проводим много сложных матчей, и она очень агрессивна. У нее хорошая энергетика. С Игой я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Ариной все сложнее", – приводит слова Рыбакиной сайт.
Ранее сообщалось, что на "Ролан Гаррос-2024" определились первые соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.
Соревнования в основной сетке женского турнира "Ролан Гаррос" завершатся 8 июня.
Ранее главные фаворитки "Ролан Гаррос-2024" Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку.