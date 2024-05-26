"Ролан Гаррос-2024": Елена Рыбакина рассказала, с кем ей сложнее будет играть

В преддверии Открытого чемпионата Франции среди женщин, который стартует сегодня, 26 мая, казахстанская звезда Елена Рыбакина отметила, что ей сложнее играть с белоруской Ариной Соболенко, чем с первой ракеткой мира полячкой Игой Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта "Ролан Гаррос", Рыбакина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что у нее есть все необходимое для победы в Париже, но борьба будет сложной, в частности, речь идет о борьбе с Соболенко.

"Борьба с Ариной будет сложнее. Мы проводим много сложных матчей, и она очень агрессивна. У нее хорошая энергетика. С Игой я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Ариной все сложнее", – приводит слова Рыбакиной сайт.





Ранее сообщалось, что на "Ролан Гаррос-2024" определились первые соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

Соревнования в основной сетке женского турнира "Ролан Гаррос" завершатся 8 июня.



Ранее главные фаворитки "Ролан Гаррос-2024" Елена Рыбакина и Арина Соболенко провели совместную тренировку.