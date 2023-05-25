Как создать финансовую подушку безопасности – советы и рекомендации

Многие полагают, что начать копить деньги возможно только с большими доходами. На самом деле, чтобы начать откладывать, не нужны миллионы. Как научиться правильно копить деньги и сформировать подушку безопасности – в материале Zakon.kz.

Практически каждый человек хотел бы постоянно иметь достаточный запас денежных средств. Но в реальности не так много людей предпринимают попытки создать хотя бы небольшую финансовую подушку.

Что такое финансовая подушка безопасности?

Это сумма денег, которую вы откладываете на случай неожиданных расходов или потери дохода. Она позволяет вам чувствовать себя защищенным и уверенным в том, что вы сможете справиться с любыми финансовыми трудностями, которые могут возникнуть.

Для чего она нужна?

Во-первых, финансовая подушка помогает избежать долгов. Если у вас нет достаточной суммы денег на неожиданные расходы, то можете оказаться в ситуации, когда придется брать кредит или занимать деньги у друзей или родственников. В итоге это приведет к тому, что вы лишь будете переплачивать больше денег в виде процентов.

Во-вторых, она позволяет избежать стресса. Если у вас есть финансовая подушка безопасности, то вы можете спокойно относиться к неожиданным расходам, зная, что у вас есть достаточно денег, чтобы справиться с ними. Это помогает избежать стресса и нервного напряжения.

В-третьих, это способствует достижению вашей финансовой независимости. Если у вас есть достаточно средств на неожиданные расходы, то вы можете более свободно распоряжаться своими деньгами и инвестировать их в конкретные цели. Это одно из главных условий обретения финансовой независимости.

Что мешает созданию финансовой подушки безопасности?

Создать денежный резерв большинству людей мешает ряд объективных и субъективных причин. И все они могут сыграть отрицательную роль в улучшении вашего текущего и будущего финансового положения. К основным факторам, которые препятствуют накоплению средств, можно отнести:

1. Низкий уровень финансовой грамотности – многие не понимают, как правильно управлять своими финансами и сохранять сбережения.

2. Низкий уровень дохода – немало тех, кто живет на пределе своих возможностей, и у них нет возможности откладывать деньги.

3. Маленький размер дохода – даже если у человека есть возможность откладывать деньги, размер его дохода может быть настолько мал, что накопить значительную сумму денег становится практически невозможным.

4. Высокие расходы – многие тратят большую часть своего дохода на жилье, питание и другие покупки, что усложняет накопление сбережений.

5. Неопределенность будущего – многие не знают, что будет с ними в будущем. Они предпочитают жить сегодняшним днем и не чувствуют необходимости создавать финансовую подушку безопасности.

6. Недостаток мотивации – некоторые не видят преимуществ финансовой подушки безопасности и не получают достаточной мотивации для ее создания.

Различные социологические опросы свидетельствуют о том, что в среднем более 70% жителей планеты не имеют финансовой подушки безопасности.

Как сформировать финансовую подушку безопасности?

Согласно распространенной рекомендации, размер финансовой подушки безопасности должен составлять от трех до шести ежемесячных обязательных расходов. Сюда входит оплата квартиры, затраты на еду, одежду, лекарства, выплаты по кредитам.

Чтобы создать финансовую подушку безопасности, в первую очередь необходимо составить бюджет. Для этого следует рассчитать свой чистый доход, а также пересчитать все расходы, включая выплаты по кредитам и страхованию. Эти расчеты покажут, сколько денег вы тратите и на какие цели. Вы также сможете определить, какие расходы можно сократить, а какую сумму можно безболезненно и регулярно откладывать.

Вторым важным шагом будет определение оптимального размера вашей подушки безопасности. Здесь, конечно, не может быть универсальной формулы, которая бы подошла всем.

Специалисты по личным финансам рекомендуют брать за основу собственный жизненный опыт. К примеру, можно вспомнить случаи непредвиденных расходов и количество потраченных на них денег.

Очень часто граждане не делают сбережений, потому что считают, что у них нет свободных средств. Этим и полезен анализ бюджета, так как он помогает высвободить деньги для создания финансовой подушки безопасности.

Третье правило на пути к финансовой стабильности – это регулярность взносов с их последующим увеличением. По словам финансовых аналитиков, начинать откладывать нужно с небольших сумм и постепенно их увеличивать. Со временем результат подобной тактики может вас приятно удивить.

Четвертым важным решением, которое может изменить ваше финансовое положение, может стать откладывание непредвиденных доходов.

К ним относятся премия или денежный подарок, наследство или выигрыш в лотерее. Также рекомендуется не повышать свои расходы, если вам повысили зарплату.

Шаги к формированию финансовой подушки

С учетом вышесказанного процесс создания финансовой подушки можно свести к нескольким несложным шагам:

1. Определите размер своей финансовой подушки безопасности. Как мы упоминали, рекомендуется откладывать в сторону сумму размером от трех до шести месячных расходов.

2. Составьте план сбережений. Определите, сколько вы можете откладывать каждый месяц и на какой срок.

3. Откройте отдельный счет для накоплений. Это поможет вам контролировать размер вашей подушки и избежать смешения средств.

4. Старайтесь не использовать деньги со своей финансовой подушки безопасности, если это не крайняя необходимость.

5. Регулярно проверяйте размер вашей подушки и вносите необходимые изменения в свой план сбережений, если это необходимо.

Безусловно, создание финансовой подушки безопасности требует времени, усилий и дисциплины, но она поможет вам чувствовать себя более защищенным и уверенным в своих финансах.

Где хранить сбережения?

Допустим, вы произвели ревизию своего бюджета и сделали все необходимые подсчеты. Дальше необходимо решить, как именно хранить сбережения. Можно использовать один из следующих способов:

1. Самый простой – держать деньги дома в виде наличных. Плюс в том, что вы можете их взять в любой момент. Минус – они не защищены от несчастных случаев и ограблений, а также от частичного обесценивания в результате инфляции.

2. Сберегательный или накопительный счет в банке. Преимущество подобного способа хранения – это удобство, безопасность, защита от импульсивных покупок, доступность и хорошие проценты.

3. Инвестирование в ценные бумаги, недвижимость, драгоценные металлы, предметы искусства и т.д. Этот способ может быть весьма эффективным в приумножении денег. Однако есть и риски. К примеру, может упасть стоимость активов. Еще один минус – вывод средств потребует некоторого времени.

Независимо от текущей экономической ситуации в стране финансовая подушка безопасности – самый действенный способ, который может помочь достичь финансового благополучия. А полезные финансовые привычки и навыки, применяемые на протяжении всей жизни, могут обеспечить желаемый уровень благосостояния.