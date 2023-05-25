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Курс доллара снова вырос на торгах 25 мая

курсы валют Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,65 тенге, поднявшись еще на 1,98 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 63,07 тенге (+0,37).

Курс евро установлен Нацбанком в 478,8 тенге, рубля – 5,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 5,5-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть на торгах 25 мая почти не изменились.

Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent осталась на уровне прошлого закрытия в 78,36 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,15%, до 74,23 долларов за баррель.

Днем ранее котировки выросли на 2%, а за предыдущие три торговые сессии — в среднем на 3,8%.

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Лариса Черненко
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