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В Китае нашли "бункер ужасов" времен Второй мировой войны

эксперименты Отряда 731 Фото: Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology
Археологи обнаружили на северо-востоке Китая подземный исследовательский комплекс, в котором, как сообщается, японские военные ученые проводили "ужасающие эксперименты с биологическим оружием" на людях во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Объект, расположенный недалеко от города Анда в провинции Хэйлунцзян, был крупнейшим и наиболее часто используемым испытательным полигоном печально известного Отряда 731 японской императорской армии, которое проводило одни из самых жестоких экспериментов на людях в истории в период с 1935 по 1945 год, сообщает SCMP.

Согласно историческим данным, эксперименты Отряда 731 на полигоне Анда включали заражение заключенных смертельными заболеваниями и испытание нового биологического оружия. Некоторые из самых жутких исследований проводились в подземных бункерах, предназначенных для сдерживания и контроля распространения инфекционных агентов.

Рассекреченные документы позже показали, что данные передали властям США в обмен на иммунитет от военных преступлений и их передали в исследовательский центр армии США в Форт-Детрике, где их использовали для разработки биологического оружия во время холодной войны.

Обнаружение подземной лаборатории может привести к новым доказательствам военных преступлений, говорится в официальном отчете об исследовании китайских исследователей.

"Это также подчеркивает продолжающееся наследие злодеяний Отряда 731 и их влияние на глобальные усилия по предотвращению биологической войны.из заявления исследователей Института культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян

Археологи, которым еще предстоит проникнуть в бункеры, начали свое исследование в 2019 году, используя различные методы, включая геофизическую разведку, бурение и раскопки.

В ходе исследования они нашли подземное сооружение, состоящее из взаимосвязанных туннелей и камер со сложными функциями и назначением. Исследователи также проанализировали глубину залегания структур, чтобы лучше понять их назначение.

Их внимание привлекло скопление бункеров, расположенных на глубине 1,5 метра под поверхностью в центре объекта. U-образная структура длиной около 33 метров и шириной 20,6 метра идет с востока на запад, с каждой стороны по комнате.

В северо-восточном углу также есть комната размером 5 х 3,8 метра, а в юго-восточной части кластера – круглая комната диаметром 3 метра, говорят исследователи.

Именно сюда, по мнению археологов, привозили людей для наблюдения и препарирования после того, как они заражались болезнью или подвергались воздействию химических веществ. Хотя помещения не очень большие, они достаточно просторны, чтобы предположить, что кластер был лабораторией.

Построенное в 1941 году, специальное испытательное поле Анда было самым большим, хорошо оборудованным и наиболее часто используемым испытательным полигоном Отряда 731, согласно историческим записям. Оно находилось в ведении Отдела бактериологической войны, который в основном проводил эксперименты на живых людях, содержащихся в специальных тюрьмах.

Испытательное поле под усиленной охраной было окружено ограждением из колючей проволоки. Надземные сооружения включали взлетно-посадочную полосу, склады, казармы, колодцы и треугольные металлические рамы, использовавшиеся в качестве мишеней для бомбометания.

Лаборатории, комнаты для наблюдения и препарирования, а также камеры для содержания заключенных были построены под землей для сохранения секретности и защиты от воздушных налетов. Подземные сооружения включали казармы, гаражи, бани, столовые и колодцы, некоторые из которых были соединены туннелями, говорится в отчете.

Объект Анда уничтожили солдаты Отряда 731 в августе 1945 года вместе с другими объектами, чтобы стереть следы экспериментов. Археологи сообщили, что большинство наземных зданий было уничтожено, за исключением взлетно-посадочной полосы.

Следующий этап исследования будет направлен на получение более подробных данных об отдельных сооружениях и их взаимосвязи друг с другом.

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