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Мир

На вокзале в Париже нашли бомбу времен Второй мировой войны

Париж, вокзал, бомба, снаряд Второй мировой, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 20:03 Фото: pixabay
В Париже в районе Сен-Сен-Дени обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли рабочие, которые проводили землеройные работы рядом с путями, ведущими к Северному вокзалу, сообщает Zakon.kz.

Во Франции регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы со времен обеих мировых войн, но такие случаи в оживленных местах случаются крайне редко, пишет EFI.

"Бомба была датирована временами Второй мировой войны. В связи с обнаружением опасного объекта полиция приостановила несколько рейсов с вокзала, что нарушило расписание как пригородных поездов, так и международных высокоскоростных маршрутов, включая Eurostar, соединяющий Великобританию с Францией, Бельгией и Нидерландами", – сообщили представители пригородной железнодорожной сети RER.

Ранее в Австралии в посылке из Казахстана обнаружили оружие времен Второй мировой войны.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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