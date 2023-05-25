Пациентам нужен персональный медицинский депозит, а не "общак"

Ошибка системы ОСМС: пациенты не знают, сколько стоят медуслуги в рамках страховой медицины. Тарифы надо сделать прозрачными, чтобы люди знали, за что и сколько платят. А неиспользованные отчисления могли вернуть, рассказала Zakon.kz эксперт в сфере медицинского права Саида Сулейменова.

Вскрывшиеся проблемы в системе ОСМС – обязательного социального медицинского страхования – подтверждают, что внедрение страховой медицины в том виде, в каком это было сделано, – ошибка. Однако что выросло, то выросло: ОСМС – медицинский факт, и просто так от него не отмахнешься. Возвращение целиком к бюджетной медицине вряд ли возможно. Но и нынешнюю модель также необходимо менять.

Прозрачный и единый прейскурант цен на медицинские услуги

"В первую очередь надо обеспечить прозрачность системы: чтобы всякий, кто платит отчисления в ФСМС – Фонд социального медицинского страхования, мог узнать прейскурант, сколько стоит прием у того или иного узкого специалиста, анализы, процедуры и прочее. Да, человек не платит в кассу за них, поскольку получает услуги в рамках страховки, но имеет право знать, в какую сумму медучреждение оценило их, и мог бы сравнить эту сумму с отчислениями", – говорит эксперт в сфере медицинского права Саида Сулейменова.

Разумеется, прозрачность нужна не только для наглядности, но и чтобы исключить злоупотребления, когда за фактически одну оказанную услугу, например, прием у врача, поликлиника отчитывается как за три: прием, повторный прием и консультацию. Кстати, эти приписки, по мнению спикера, еще одна из причин того, что в системе ОСМС якобы не хватает денег. На самом деле денег собирается достаточно, другое дело, что их вовсю разворовывают.

"Кроме того, я за то, чтобы этот прейскурант был единый для всех медучреждений. А не так, как сейчас. Взять, к примеру, область наркологии. На тот же осмотр алкометром в Алматы одна цена, в Астане – другая, а, скажем, в Петропавловске – третья. Хотя везде специалист затрачивает одно и то же количество времени и реагентов. Тогда почему разная цена?" Саида Сулейменова

Нерабочий гибрид бюджетной и страховой медицины

Система здравоохранения РК финансируется из двух источников. Частично – из бюджета, для чего придумана такая конструкция, как ГОБМП – Гарантированный (государством) объем бесплатной медицинской помощи. И частично – из страховых отчислений граждан в ФСМС.

Так вот, еще один плюс, если данные по тарифам будут открыты и прозрачны, можно подсчитать, сколько на самом деле на содержание казахстанской системы здравоохранения идет из бюджета в рамках ГОБМП, а сколько – из ФСМС, из отчислений граждан.

Для чего важно проводить разграничение?

"Прежде поликлиники были государственные, а теперь перешли на квазигосударственную схему, когда они наполовину финансируются из бюджета, а наполовину – благодаря отчислениям ОСМС. Но из-за отсутствия прозрачности определить, какое в конкретном медучреждении на самом деле соотношение: 50 на 50 или иное – не разобрать. Что также является почвой для злоупотреблений, при этом никто медучреждения на этот счет не проверяет". Саида Сулейменова

Страховая медицина – вполне жизнеспособная модель, как показывает зарубежный опыт. Но в государстве, которое называет себя социальным, нормальное функционирование здравоохранения не может быть обеспечено только ею.

Как финансирование системы здравоохранения РК по факту происходит сейчас? Деньги, растасканные в результате приписок, восполнить больше неоткуда, кроме как из бюджета. Оттуда они и поступают, закрывая дыры, чтобы не было поликлиник-банкротов и, соответственно, социальной напряженности.

Повторимся, из-за непрозрачности системы определить, какова реальная доля госфинансирования медучреждений, нереально. Не исключено даже, что в действительности отечественная медицина остается по большей части бюджетной.

То, что у нас называется медицинским страхованием, на самом деле никакое не страхование в классическом смысле. Страхование – это вид бизнеса, которым страховая компания занимается ради выгоды, которая образуется из того, что страховой случай не возникает, а значит, страховая выплата не перечисляется, и страховая премия остается у компании.

В случае же с ФСМС такого нет и быть не может. По сути, это общий депозит всех казахстанцев, из которого деньги уходят на их лечение. Если даже что-то останется, легально эти средства взять никто не имеет права. Значит, по идее, они пополняют Фонд. Но на практике, если деньги как бы ничьи и плохо лежат, их обязательно кто-то захочет прикарманить. Отсюда и приписки, и даже махинации с самим Фондом.

Пациентам нужны депозиты, а не "общак"

Напомним, нынешняя попытка создать страховую медицину в Казахстане – не первая. Такое уже бывало ранее – еще в прошлом веке. Тогда все закончилось тем, что директор ФОМСа в 1998 году вместе с деньгами сбежал из страны, за что получил 9 лет лишения свободы заочно. К нынешнему руководству у властей претензий нет – пока, во всяком случае. Но дело в том, что для формулирования претензий сначала надо провести проверку деятельности ФСМС (название изменили, видимо, чтобы у людей не возникали "лишние" ассоциации), а с этим проблема.

В депутатском запросе от 16 мая 2023 года, который от группы мажилисменов из разных фракций озвучил депутат от ОСДП Асхат Рахимжанов, помимо прочего прозвучал призыв такую проверку провести.

"Просим детально отчитаться, сколько средств было собрано за счет ОСМС с 2017 года, с момента запуска, и куда они потрачены. Я считаю, что необходимо провести полный аудит по вопросу использования средств ОСМС", – сказано в запросе, который адресован заместителю премьер-министра РК Кульгинову А.С. и министру здравоохранения РК Гиният А.

Кстати, это не единственное предложение депутатов. Если больший общественный резонанс имел призыв возвращать 50% отчислений тем гражданам, которые не обращались за медуслугами в рамках ОСМС, чтобы не на словах, а на деле поощрять казахстанцев вести здоровый образ жизни.

Посмотрим, какие будут результаты. Но раз речь в случае с ОСМС, по существу, не о страховании, а о целевом депозите, предложение депутатов возвращать неиспользованные отчисления ОСМС не лишено здравого смысла. Разумеется, по истечении установленного срока. И конечно, эти депозиты должны быть личными, а не эдаким "общаком".

В таком случае, глядишь, и злоупотреблений станет куда меньше. Ведь чье-то личное умыкнуть труднее, чем "ничье". И двойного "налогообложения на здоровье" не будет, когда человек платит дважды: сначала за страховку, которой не пользуется, а затем, если заболеет, идет в частную клинику и отдает деньги в кассу. Да и призывы государства к гражданам вести здоровый образ жизни утратят чисто декларативный характер и будут подкрепляться материально.

Напомним, ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, почему в Казахстане была введена солидарная модель медицинского страхования, когда якобы богатые платят за лечение бедных. В отличие от классического образца (например, в США), когда каждый платит за себя сам, точнее страховая компания, взносы которой, как правило, за работника перечисляет работодатель. Таким образом авторы реформы (Минздрав, в частности) пытались достичь компромисса, чтобы охватить здравоохранением социально неблагополучные массы, не потратив при этом бюджетные средства. Как это часто бывает, компромисс обернулся системной ошибкой.