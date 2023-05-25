Жители Талгарского района пожаловались чиновникам на строителей БАКАДа

Ввод в эксплуатацию 66 километров БАКАДа ориентировочно запланирован на 15 июня. Сегодня, 25 мая, местные власти и компания, которая строила дорогу, решили встретиться с жителями нескольких сел Талгарского района, прилегающих почти вплотную к крупной автомагистрали, сообщает Zakon.kz.

На встрече присутствовал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Бактияр Жамбул, руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев, и аким Талгарского района Танат Айбарбеков.

Фото: Zakon.kz

Нурланбек Омирбаев отметил, что уже 15 июня движение по шестиполосной трассе будет запущено. На 66 километрах будет установлен единый скоростной режим – 120 км/ч. Автомагистраль будет полностью платной. Ранее власти уже озвучили тариф для всех автовладельцев и жителей прилегающих к трассе сел. К слову, жители Илйиского, Талгарского и Карасайского районов будут платить за проезд в разы меньше, чем жители Алматы и других регионов.

Однако, несмотря на все плюсы новой скоростной и объездной трассы, у сельчан запуск вызывает массу вопросов к местным чиновникам и управляющей компании. Люди недовольны тем, что после грандиозной стройки рабочие оставили после себя тонны мусора и, по всей видимости, вывозить его не собираются.

Недовольны сегодня сельчане были и внутрипоселковыми дорогами, которые, как они утверждают, разбила тяжелая техника. И передвигаться по таким дорогам теперь практически невозможно. При этом восстанавливать покрытие никто не торопится. Местные уверены, что после этого аварийность на таких участках увеличится.





Фото: Zakon.kz

"У нас была своя дорога. Теперь это все разрыто. Подъезды к селу сейчас разбиты. Проехать невозможно. Когда будут исправлены эти проблемы? Мы обращались к руководству БАКАД, они ссылаются на акимат. Акимат говорит, что в бюджете нет денег, и ссылается на руководство БАКАД. В итоге мы боимся, что нам придется решать этот вопрос самостоятельно", – жаловался житель села Кызылкара Рустам Ойнаров.

Чиновники пообещали разобраться в ситуации и в ближайшее время решить, кто займется ремонтом разбитых дорог. Сегодня на встрече были озвучены только некоторые вопросы. Местные уверены, что еще больше спорных моментов может появиться с запуском трассы.

Чиновники и управляющая компания настроены более оптимистично. Они заявляют, что открытие трассы позволит разгрузить Алматы от плотного транспортного потока, а также сократит количество вредных выбросов в атмосферу и сэкономит для большинства автовладельцев время в пути.