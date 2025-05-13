Серьезное ДТП на БАКАДе: водитель вылетел из машины после жесткого столкновения

Днем 13 мая под Алматы на БАКАДе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал один из участников аварии, водитель Toyota Camry, он двигался в среднем ряду и заметил, что сзади из ряда в ряд на высокой скорости двигается KIA Rio. Когда она приблизилась к Toyota, водитель резко затормозил и машину повело.

Фото: Zakon.kz

Уже неуправляемая KIA обогнала Camry, подрезав ее, и врезалась в отбойник. После чего машину отбросило в Camry и потом снова – в отбойник.

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Toyota, при ударе об отбойник водитель Rio вылетел из авто, упав на проезжую часть.

Фото: Zakon.kz

На место ДТП вызвали полицию и скорую. Медики госпитализировали пострадавшего водителя KIA Rio.

Фото: Zakon.kz

Также пострадали трое пассажиров, которые находились в Rio. Серьезных травм они не получили, и госпитализация не потребовалась. Пострадал и водитель Camry. Ему тоже госпитализация с места аварии не потребовалась.

На месте ДТП образовалась сильная пробка.

Фото: Zakon.kz

11 мая в центре Алматы водитель BMW M4 протаранил припаркованные авто.