Серьезное ДТП на БАКАДе: водитель вылетел из машины после жесткого столкновения
Как рассказал один из участников аварии, водитель Toyota Camry, он двигался в среднем ряду и заметил, что сзади из ряда в ряд на высокой скорости двигается KIA Rio. Когда она приблизилась к Toyota, водитель резко затормозил и машину повело.
Фото: Zakon.kz
Уже неуправляемая KIA обогнала Camry, подрезав ее, и врезалась в отбойник. После чего машину отбросило в Camry и потом снова – в отбойник.
Фото: Zakon.kz
Со слов водителя Toyota, при ударе об отбойник водитель Rio вылетел из авто, упав на проезжую часть.
Фото: Zakon.kz
На место ДТП вызвали полицию и скорую. Медики госпитализировали пострадавшего водителя KIA Rio.
Фото: Zakon.kz
Также пострадали трое пассажиров, которые находились в Rio. Серьезных травм они не получили, и госпитализация не потребовалась. Пострадал и водитель Camry. Ему тоже госпитализация с места аварии не потребовалась.
На месте ДТП образовалась сильная пробка.
Фото: Zakon.kz
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