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Законодательство РК

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ Фото: пресс-служба МО РК
В заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности принял участие министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Очередное заседание Совета министров обороны ОДКБ состоялось в рамках председательства Республики Беларусь в ОДКБ.

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в контексте вызовов и угроз военной безопасности государств – членов ОДКБ.

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК

На заседании также был определен перечень мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2024 год и на период до 2030 года.

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ казахстанская делегация во главе с министром обороны Казахстана приняла участие в памятном мероприятии – возложении цветов к Вечному огню.

Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания.

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК


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