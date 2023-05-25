В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ
Очередное заседание Совета министров обороны ОДКБ состоялось в рамках председательства Республики Беларусь в ОДКБ.
Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в контексте вызовов и угроз военной безопасности государств – членов ОДКБ.
Фото: пресс-служба МО РК
На заседании также был определен перечень мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2024 год и на период до 2030 года.
Фото: пресс-служба МО РК
В рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ казахстанская делегация во главе с министром обороны Казахстана приняла участие в памятном мероприятии – возложении цветов к Вечному огню.
Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания.
Фото: пресс-служба МО РК