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Кыргызский музыкант Викрам Рузахунов подал в суд на МВД Казахстана, иск отклонили

Суд в Астане отказал кыргызстанскому музыканту Викраму Рузахунову в иске к МВД Казахстана Фото: Instagram/vicrammusic
Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Алматинский районный суд Астаны к Министерству внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом кыргызстанец сообщил на своей странице в Instagram.

В начале января 2022 года Викрам Рузахунов был задержан в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках. Позже его отпустили, так как факт участия не был подтвержден. При этом музыкант заявил о пытках со стороны полиции.

9 января того же года на телеканале "Казахстан" был показан видеосюжет об участии Викрама Рузахунова в январских событиях в Алматы. Рузахунов обратился в Алматинский районный суд города Астаны с иском к МВД о признании распространенных в видеосюжете сведений не соответствующими действительности, возложении обязанности опровергнуть указанные сведения и принести публичные официальные извинения через тот же телеканал.

"Требования были мотивированы тем, что МВД РК через СМИ распространило необоснованное обвинение о планировании и участии истца – гражданина Кыргызстана – в митингах в ходе январских событий 2022 года", – говорится в сообщении городского суда Астаны. 

В суде сообщили, что доводы Рузахунова о том, что видеосюжет показали на телеканале по инициативе ответчика – МВД РК – не нашли подтверждения. По решению суда кыргызскому музыканту отказали в удовлетворении иска.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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