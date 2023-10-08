Больница в Атырау подала в суд на блогера из-за видео в соцсетях

Блогер из Атырау Рустем Баязиев, снимавший видео о врачах, предстанет перед судом: областная детская больница подала на него иск о "защите чести, достоинства и деловой репутации", сообщает Zakon.kz.

Директор Атырауской областной детской больницы Нуркабыл Айтмухамбетов обвинил блогера в распространении заведомо ложной информации о врачах детской больницы. Однако Рустем Баязиев уверяет, что несколько матерей обратились к нему с жалобой на халатное отношение врачей, после чего он посетил больницу для выяснения ситуации, пишет "АкЖайык".

"Там в реанимации не было видеонаблюдения, летом не было кондиционера. Я записал даже видеообращение руководителю Управления здравоохранения, министру здравоохранения, уполномоченным органам о необходимости проведения проверки", – говорит Рустем Баязиев.



Блогер убежден, что только благодаря общественному резонансу одну из пациенток удалось отправить из Атырау в Астану. С этим мнением не согласны медики, которые записали видеообращение.

"Сообщаем, что видеоролики, размещенные в социальных сетях гражданами, выдающими себя за блогеров, не соответствуют действительности. Информация о том, что именно Рустем Баязиев повлиял на перевод пациента Б. Г. в Национальный научный центр материнства и детства, – это неправда", – заявляет коллектив областной детской больницы.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что они ведут досудебное расследование по статье 274 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").

Ранее мы рассказывали историю жителя Костаная, который в суде доказал вину врачей, из-за которых его отец остался инвалидом. Костанайский районный суд взыскал с больницы в пользу истца сумму в размере более трех миллионов тенге.