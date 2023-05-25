Алматинский завод мостовых конструкций отмечает 60-летний юбилей

Как нам рассказал председатель совета директоров "АЗМК Group" Шухрат Шардинов, завод выпускает свыше 360 наименований железобетонных конструкций, применяемых в строительстве автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, взлетно-посадочных полос и объектов промышленно-гражданского строительства.

Помимо Казахстана, продукцию "АЗМК" используют в России, Узбекистане и Кыргызстане. Также завод поставляет железобетонные конструкции практически всем китайским и турецким компаниям, работающим в Казахстане.

Все потому, что качеству материалов на предприятии уделяют особое место. Здесь есть независимая аккредитованная лаборатория, которая входит в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза.

"Вы знаете, что у нас резкоконтинентальный климат, ночью может быть -15 градусов, а днем +10. Из-за чего, как правило, и появляются трещины в бетоне. Поэтому мы каждое изделие проверяем на морозостойкость в специальной камере", – добавил начальник испытательной лаборатории Данияр Ибраимов.

Фото: Zakon.kz

Все, что здесь производят, проходит жесточайший трехступенчатый контроль на прочность, а также на морозостойкость и водонепроницаемость.

Практически весь производственный процесс на Алматинском заводе мостовых конструкций автоматизирован, что значительно экономит время и трудозатраты.

Фото: Zakon.kz

Ежегодно предприятие инвестирует значительные средства для модернизации своего оборудования. К примеру, в 2018 году здесь открыли инновационный цех по изготовлению железнодорожных шпал.

Как рассказал директор "АЗМК" Александр Терещенко в день здесь производят до 1800 шпал и отправляют вагонами на строительные объекты.

Фото: Zakon.kz

"Наши шпалы выдерживают нагрузку до 30 тонн. То есть состав может разгоняться на таких шпалах до 300 км/ч. Сейчас мы готовим продукцию для нового железнодорожного проекта "Достык-Мойынты". Но также продукция этого цеха уходит и на экспорт", – добавил Александр Терещенко.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого, одним из ноу-хау "АЗМК" стали постнапряженные 42-метровые мостовые балки типа ТБН, позволяющие сэкономить до 15% средств при строительстве мостов. На сегодняшний день завод выпускает три вида таких балок, два из которых являются личной разработкой и не имеют аналогов в СНГ.

"К мостам предъявляются особые требования как по материалам, так и по строительству. И я могу заверить, что сейсмику в более 9 баллов мосты из наших конструкций выдержат", – подчеркнул председатель совета директоров "АЗМК Group" Шухрат Шардинов.

Фото: Zakon.kz

Однако самое главное достояние завода – это сотрудники. Всего на предприятии трудится чуть больше 1000 человек. И как отметил глава "АЗМК", текучки кадров практически нет.

Фото: Zakon.kz

"Наш штат практически не меняется, потому что мы стараемся создать комфортные условия для каждого сотрудника. Ежегодно порядка 60-70 млн тенге мы тратим на социальные потребности наших работников и предоставляем хороший соцпакет, куда входит доплата за питание, отдых за границей, путевки в лагеря детям сотрудников. Мы за каждого своего работника боремся, потому что на рынке дефицит рабочих с техническими специальностями", – добавил Шухрат Шардинов.

По его словам, почти половина сотрудников уже побывали на заграничных курортах в Турции, Египте и ОАЭ.

"Но хочу отметить, что едут туда не директора и управленцы, а люди, которые трудятся у станка. Делаем мы это для того, чтобы наши сотрудники увидели культуру других стран", – уточнил он.

Также на территории завода есть парикмахерские для удобства работников, стрижка, к слову, обходится всего в 700 тенге. Помимо этого, тренажерный зал и курсы по углубленному изучению казахского языка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Продукция Алматинского завода мостовых конструкций легла в основу строительства таких крупных объектов как Западно-Сибирский нефтегазовой комплекс, Большой-Алматинский канал и приканальная автомобильная дорога, спортивный комплекс "Медео", железнодорожные вокзалы Алматы, аэровокзалы, дворец Республики. И по настоящий день, "АЗМК" является единственным заводом подобного профиля на всем пространстве Казахстана.