100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ в Алматы

Военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной Войны со 100-летием.

Шипилев Василий Фомич родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово Алтайского края РФ. Воевал на III Белорусском фронте. С мая 1943 года по апрель 1944 года обучался в городе Красноярск "66 Шмас" (школа младших авиаспециалистов на профессию воздушный стрелок, радист).

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"С апреля 1944 года был на фронте разведполка в отдельной Приморской Армии, войсковой части 23214, в качестве воздушного стрелка. С сентября 1944 года был начальником приемного радиоузла на III Белорусском фронте, затем более 1 года был на фронте Беларуси, Польши, Германии (Барт). После окончания войны служил в в/ч 29604 в Баку". Пресс-служба Алматинского гарнизона

Ветеран был награжден "Орденом Отечественной войны 1 степени", медалями "За боевые заслуги", медалью в "За взятие Кенигсберга", медалью "За Победу над Германией" и юбилейными медалями.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Василий Фомич с радостью встретил военнослужащих, поделился воспоминаниями о войне и о своей судьбе.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона