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Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе Фото: akorda.kz
Фото заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе с участием нашего президента Касыма-Жомарта Токаева опубликовано Акордой, сообщает Zakon.kz

В заседании в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz

Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото: akorda.kz


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