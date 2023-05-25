Опубликованы фото заседания ВЕЭС в узком составе

Фото заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе с участием нашего президента Касыма-Жомарта Токаева опубликовано Акордой, сообщает Zakon.kz

В заседании в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.



В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz



