Политика

Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 20:22 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, во встрече в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕАЭС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
