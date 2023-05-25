Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран

В своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве глава государства Касым-Жомарт Токаев в качестве инициатив предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран, сообщает Zakon.kz

По словам главы государства, еще важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий.

Он уверен, что Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

"Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали "Челябинск – Болашак – Иран", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве сообщил, что торговый оборот Казахстана со странами участницами ЕАЭС вырос на 74%. А также, что Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.