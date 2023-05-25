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Президент озвучил предложения по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС

страны ЕАЭС Фото: gov.kz
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил предложения по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

По его словам, можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана.

"Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности. Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях". Касым-Жомарт Токаев

Президент продолжил, что следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок, отметил Токаев. 

На заседании глава государства также сказал, что Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.

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