Президент озвучил предложения по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил предложения по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

По его словам, можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана.

"Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности. Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях". Касым-Жомарт Токаев

Президент продолжил, что следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок, отметил Токаев.

На заседании глава государства также сказал, что Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.