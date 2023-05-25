Казахстанское видение развития ЕАЭС озвучил Токаев

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве президент Казахстана рассказал, как видит развитие ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

"Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в следующем году объединению стран исполняется десять лет.

"Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза", – продолжил глава государства.

В связи с этим он предложил поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции.

"В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию", – резюмировал Токаев.