Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанское видение развития ЕАЭС озвучил Токаев

Токаев, ЕАЭС Фото: Акорда
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве президент Казахстана рассказал, как видит развитие ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.
"Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в следующем году объединению стран исполняется десять лет.

"Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза", – продолжил глава государства.

В связи с этим он предложил поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции.

"В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию", – резюмировал Токаев. 

Читайте также

Токаев по итогам ВЕЭС: Потенциал ЕАЭС важно системно реализовать во благо наших стран

Президент озвучил предложения по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС

Токаев: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации

Редакция Zakon.kz
ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления