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Токаев предложил лидерам стран ЕАЭС отойти от тактики принятия точечных решений

Токаев предложил лидерам стран ЕАЭС отойти от тактики принятия точечных решений Фото: akorda.kz
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что пришло время отойти от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления в вопросах взаимной торговли, передает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, сегодня реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Но необходима "расшивка узких мест" – это наш общий приоритет.

"Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", - отметил Токаев.

Он указал, что геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики.

"Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли", - отметил Президент.

По его словам, за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74 процента, при этом экспорт вырос на 98 процентов.

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