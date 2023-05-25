Путин: Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться

Президент России Владимир Путин в ходе заседания ВЕЭС в узком составе заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных центров, сообщает Zakon.kz

По мнению российского лидера, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения на принципах партнерства.

"Взаимодействие стран "пятёрки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение благосостояния жителей всех наших государств. Именно на достижение этих ключевых целей направлены мероприятия, проводимые российским председательством в организациях Евразэс в текущем году. При этом мы совместно будем стремиться к тому, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития", - цитирует слова Путина его пресс-служба.

По его словам надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство Союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно, как дома. Добиваться этого можно, если поддерживать внутри Союза реальную, стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ наших государств.

"Как раз на это ориентированы новые базовые документы стратегического планирования Евразэс, которые зададут основные векторы совместных действий на средне- и долгосрочную перспективу в горизонте до 2030 и 2045 годов. Работа над этими документами, охватывающими самый широкий спектр отраслей интеграции, уже ведётся, и мы предлагаем её активизировать, чтобы до конца года выйти на видимые, осязаемые результаты. И рассчитываю на то, что профильные ведомства наших стран будут действовать именно в таком ключе".