Личный вопрос – прямой ответ: Путин заявил о своей влюбленности

Президент России Владимир Путин заявил о том, что влюблен, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 19 декабря в ходе ежегодной прямой линии с гражданами и представителями СМИ, которая совмещена с пресс-конференцией. Одна из журналисток напомнила главе России, что он чуть ранее говорил, будто любовь с первого взгляда существует. Она также спросила российского лидера: "Владимир Владимирович, а вы влюблены?"

"Да", – ответил Путин.

Отметим, что в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

