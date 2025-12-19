#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Мир

Личный вопрос – прямой ответ: Путин заявил о своей влюбленности

Владимир Путин признался, что влюблен, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:43 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что влюблен, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 19 декабря в ходе ежегодной прямой линии с гражданами и представителями СМИ, которая совмещена с пресс-конференцией. Одна из журналисток напомнила главе России, что он чуть ранее говорил, будто любовь с первого взгляда существует. Она также спросила российского лидера: "Владимир Владимирович, а вы влюблены?"

"Да", – ответил Путин.

Отметим, что в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее Путин ответил на вопрос о загадочной межзвездной гостье 3I/ATLAS.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу: когда простуда смертельно опасна, раскрыл врач
18:50, Сегодня
Не нужно "совершать подвиги" и бежать на работу: когда простуда смертельно опасна, раскрыл врач
Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике
17:54, 04 мая 2025
Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике
Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции
23:00, 11 мая 2025
Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: