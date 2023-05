Ворота резиденции британского премьера протаранил мужчина на автомобиле

По информации Skynews происшествие произошло около 4:20.

"Автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле. Вооруженные сотрудники задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении. Информации о пострадавших нет", - говорится в заявлении столичной полиции.

Вдоль Уайтхолла установлены кордоны, улицы оцеплены.

Мужчину подозревают в нанесении ущерба в результате преступной деятельности и опасном вождении.

Отмечается, что британский премьер во время инцидента находился в резиденции. Однако позже в полиции сообщили, что инцидент не рассматривают, как связанный с терроризмом

Main cordon has come down, current scene outside Downing St. @SkyNews pic.twitter.com/hfbqY9pcuo

One person’s been arrested after car collided with Downing Street gate - Whitehall’s cordoned off. pic.twitter.com/wfuS8RhBuF