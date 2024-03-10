Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца
Фото: wikipedia
Автомобиль ночью врезался в главные ворота королевской резиденции в Вестминстере в центральном Лондоне, сообщает Zakon.kz.
На месте происшествия задержан мужчина по подозрению в причинении преступного ущерба, говорится в сообщении полиции.
Представитель Букингемского дворца подтвердил ABC News, что в момент крушения во дворце не было членов королевской семьи. По словам представителя, ремонт ворот уже ведется.
"Сообщений о каких-либо травмах не поступало. Проводится расследование для установления обстоятельств", – сообщили в полиции.
Позже арестованного доставили в больницу, рассказали стражи порядка.
Британка нашла в своем доме капсулу времени с предметами начала XX века. В металлическом ящике женщина обнаружила монету 1901 года, пачку сигарет и шляпу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript