Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца

Автомобиль ночью врезался в главные ворота королевской резиденции в Вестминстере в центральном Лондоне, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия задержан мужчина по подозрению в причинении преступного ущерба, говорится в сообщении полиции.





Представитель Букингемского дворца подтвердил ABC News, что в момент крушения во дворце не было членов королевской семьи. По словам представителя, ремонт ворот уже ведется.

"Сообщений о каких-либо травмах не поступало. Проводится расследование для установления обстоятельств", – сообщили в полиции.

Позже арестованного доставили в больницу, рассказали стражи порядка.

Британка нашла в своем доме капсулу времени с предметами начала XX века. В металлическом ящике женщина обнаружила монету 1901 года, пачку сигарет и шляпу.

