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Законодательство РК

В США рассматривают отмену поправки, ограничивающей торговлю с РК

В США рассматривают отмену поправки, ограничивающей торговлю с РК Фото: скриншот с видео
В США намерены наладить нормальные торговые отношения с Казахстаном. В конгрессе рассмотрят отмену поправки "Джексона-Вэника" в отношении Казахстана, которая действовала со времен СССР, сообщает Zakon.kz

Поправка "Джексона-Вэника", по информации "Хабар 24", это дополнение к закону о торговле США, которое ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека. Под действие этих поправок попал Советский Союз, а затем его правопреемница Россия. Для Москвы эта норма официально действовала до 2012-го года. В отношении Казахстана в силе до сих пор. С момента обретения независимости наша страна неоднократно пыталась отменить это положение. Представленный законопроект сначала рассмотрит Палата представителей Конгресса. В случае одобрения, документ передадут в Сенат.

Отметим, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и США вырос на 40% и достиг 3 миллиардов долларов. Если поправки "Джексона-Вэника" будут сняты, сумма в разы увеличится, уверены аналитики.


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