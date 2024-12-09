В США перестанут давать гражданство детям иностранцев

Право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к Конституции США. Трамп в предыдущий свой срок уже собирался отменить эту поправку, намерен и сейчас, сообщает Zakon.kz.

О своих намерениях избранный президент Америки Дональд Трамп рассказал в интервью NBC News.

14-ю поправку к Конституции США приняли после окончания гражданской войны 9 июля 1868 года. Согласно этой поправке, "все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и попадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

"Знаете, мы единственная страна, в которой оно (право на получение гражданства по рождению) есть", – заявил Трамп. Он счел это "нелепым".

При этом более 30 стран дают гражданство тем, кто был рожден на их территории, включая Канаду и Бразилию. Однако республиканца этот факт не смущает. Он пригрозил депортацией всем нелегальным мигрантам и пообещал начать с "преступников", а потом и с "других людей".

Ранее Дональд Трамп дал первое развернутое интервью журналистке Кристен Уэлкер на телеканале NBC News. Это стало его первым телевизионным выступлением после победы на выборах 5 ноября.