В США перестанут давать гражданство детям иностранцев
О своих намерениях избранный президент Америки Дональд Трамп рассказал в интервью NBC News.
14-ю поправку к Конституции США приняли после окончания гражданской войны 9 июля 1868 года. Согласно этой поправке, "все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и попадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".
"Знаете, мы единственная страна, в которой оно (право на получение гражданства по рождению) есть", – заявил Трамп. Он счел это "нелепым".
При этом более 30 стран дают гражданство тем, кто был рожден на их территории, включая Канаду и Бразилию. Однако республиканца этот факт не смущает. Он пригрозил депортацией всем нелегальным мигрантам и пообещал начать с "преступников", а потом и с "других людей".
Ранее Дональд Трамп дал первое развернутое интервью журналистке Кристен Уэлкер на телеканале NBC News. Это стало его первым телевизионным выступлением после победы на выборах 5 ноября.