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"Ролан Гаррос 2023": с кем сразятся наши лучшие теннисисты

"Ролан Гаррос 2023": с кем сразятся лучшие казахстанские теннисисты Фото: ktf.kz
Стало известно с кем предстоит сыграть Елене Рыбакиной, Юлии Путинцевой, Александру Бублику и Тимофея Скатову в одиночных разрядах на турнире "Ролан Гаррос 2023", стартующего в воскресенье 28 мая, сообщает Zakon.kz

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По информации федерации тенниса Казахстана, лидер женской сборной Казахстана, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина для начала сразится с квалифайером или лаки-лузером. Юлия Путинцева в первом круге сыграет с бельгийкой Мариной Заневской (88 WTA).

В мужской сетке Александр Бублик, также как и Елена, в первом раунде будет играть с квалифайером или лаки-лузером.

Хороший шанс попасть в основную сетку есть у Тимофея Скатова, которому завтра в финале квалификации "Ролан Гаррос" предстоит сыграть против бразильца Фелипе Мелигени Родригес Алвеса (165 АТР).

Ранее сообщалось что игры основной сетки Открытого чемпионата Франции стартуют 28 мая, призовой фонд турнира составляет почти 50 млн евро. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 300 000 евро (1 095 352 000 тенге). О шансах Елены Рыбакиной высказалась легендарная теннисистка Мартина Навратилова.

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Легендарная теннисистка высказалась о шансах Рыбакиной на "Ролан Гаррос-2023"

Елена Вебер
Тимофей Скатов Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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